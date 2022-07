Consorzio Pomodoro Pachino compie 20 anni

Il Consorzio del Pomodoro di Pachino IGP ha festeggiato i primi 20 anni dall’inizio della sua attività con una serie di appuntamenti pensati per celebrare l’oro rosso siciliano, con focus non solo sul basso impatto ambientale delle produzioni siciliane, ma anche sulle opportunità di un brand che è tesoro per l’agricoltura e per la Sicilia intera.

Tra gli spunti emersi nel corso di incontri e dibattiti c’è la consapevolezza che, in tempi di rincari, un territorio come quello di Pachino si può proporre in maniera fortemente competitiva, avendo l’opportunità di limitare i costi relativi ai riscaldamenti delle serre dove viene coltivato il suo pomodoro grazie all’unicità di un territorio costantemente baciato dal sole. Il brand IGP pomodoro di Pachino è un’opportunità per l'agricoltura e per l’intera area.

“L’unicità del pomodoro di Pachino è dovuta al suo territorio di produzione che, grazie alla vicinanza con il mare, non solo lo caratterizza come maggiormente sapido, particolarmente ricco di sali minerali e povero di metalli pensanti, ma ne consente anche la coltivazione con una temperatura unica al mondo - ha spiegato il Presidente Sebastiano Fortunato - I rincari del gas che stanno penalizzando le produzioni europee hanno un minore impatto sul nostro territorio che ha un’irradiazione solare tra le più alte d’Europa, per questo dobbiamo lavorare sempre più sul valore intrinseco del pomodoro di Pachino IGP, così come fare squadra per tutelare i prodotti ortofrutticoli di qualità come il nostro e chi li produce”.

Tra gli ospiti del Pachino Day anche il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Onorevole Andrea Costa, che ha parlato di salubrità e sicurezza alimentare, che corrisponde quasi sempre a una corretta e sana alimentazione: “Sostenibilità significa tante cose insieme, anche dare l’opportunità a un territorio di esprimere l’eccellenza, così come di garantirne il presidio e il mantenimento”.

“Produrre eccellenze comporta sacrificio e, in questo senso, dobbiamo lavorare di più sul piano della comunicazione” ha aggiunto nell’ambito anche la Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Onorevole Maria Spena. Il Senatore Gian Marco Centinaio, Sottosegretario di Stato al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha poi posto l’accento sull’importanza di abbinare turismo e agroalimentare: “Ci stiamo battendo contro l’Italian Sounding ed è fondamentale continuare a supportare il Made in Italy e l’esportazione dei nostri prodotti unici al mondo”.

Focus anche sulla sostenibilità, uno degli obiettivi principali di questi primi 20 anni di attività del Consorzio.

“In Olanda i sistemi di produzione tradizionali sono stati ormai sostituiti dalle coltivazioni in serra, fuori suolo, con l’impiego di tecnologie d’illuminazione supplementari - ha spiegato il Professor Cherubino Leonardi dell’Università di Catania nell’ambito della Tavola Rotonda dal titolo Pomodoro di Pachino: l’oro rosso di Sicilia verso un futuro sostenibile - Ma i led non possono certo sostituire il sole siciliano e le coltivazioni tradizionali sono molto meno impattanti e più sostenibili”.