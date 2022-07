Ucraina, con la guerra del grano è in pericolo la sicurezza alimentare

In Italia è stata tristemente nota per un po', negli ani '20 del secolo scorso, quella che il fascismo chiamò la "battaglia del grano". Purtroppo è doloroso annotare che non ha niente a che vedere con quella che in questo momento ha assunto toni da tragedia e che gli ucraini hanno già ribattezzato la "guerra del grano” Le immagini scorrono sui sociale e le agenzie battono ogni momento notizie che parlano di piantagioni ucraine in fiamme ed elicotteri che sganciano sui campi, per incendiarli, i flares, ossia i razzi luminosi utilizzati come contromisura di difesa dagli aeromobili militari, per incendiarli.

L’esercito russo sta “volontariamente” distruggendo i raccolti nella regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale, e impedisce lo spegnimento degli incendi nei campi, denuncia il portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa, Sergiy Bratchuk. Amaro e drammatico il commento su Twitter il ministero della difesa ucraino Oleksij Reznikov: “In fiamme non è il grano ucraino, in fiamme è la sicurezza alimentare del mondo”.

“A causa dei bombardamenti con proiettili incendiari -sottolinea Bratchuk in un'intervista al Guardian-. Ogni giorno si verificano ampi roghi nelle strisce protettive e nelle foreste in tutto il territorio della regione. Inoltre, le truppe russe non consentono alla gente del posto di spegnere gli incendi che distruggono granai e attrezzature”.

La drammatica situazione, riporta Ilfattoquotidiano.it, è confermata dalla polizia nazionale ucraina che ha avviato un procedimento penale contro la distruzione dei raccolti nella regione occupata di Kherson: secondo i dati della polizia, gli incendi nelle foreste e nei campi causati dai bombardamenti hanno causato nella regione incendi su 12 ettari di colture di grano vicino al villaggio di Rozlyv, nella comunità territoriale di Bilozersk.

“I russi -comunica la polizia ucraina- non consentono deliberatamente di estinguere gli incendi, gli invasori distruggono depositi di grano, macchine agricole, impianti solari e centrali elettriche. Per salvare almeno una parte del raccolto, le persone lavorano vicino al fuoco nemico”.

Giovedì 7 luglio le bombe russe avrebbero distrutto 20 ettari di campi di grano nella zona di Zaporizhzhia, secondo il capo del Consiglio dell’oblast di Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk, citato dal Kiev Independent. "A seguito del bombardamento del distretto di Heniche -comunica sempre la polizia di Stato ucraina- è scoppiato un incendio in un campo di grano vicino all’insediamento urbano di Novooleksiiivka e al villaggio di Novopokrovka. Coltivazioni e macchine agricole sono state bruciate”.