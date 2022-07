Mercantili in Ucraina pronti ad imbarcare grano

Le prime otto navi delle compagnie mercantili estere sono arrivate nei porti dell'Ucraina. Le stive saranno ora riempite di cerali, soprattutto grano da esportare. Ad organizzare il trasporto merci è la marina militare ucraina, che monitorerà il transito delle materie prime movimentate attraverso l'estuario del fiume Danubio, grazie ai porti fluviali, riadattati in fretta e furia per sopperire alla distruzione delle infrastrutture nei principali scali marittimi a causa della guerra.

Intanto la Turchia fa da mediatore tra Kiev e Mosca per assicurare l'esecuzione del piano delle Nazioni Unite per favorire l'export di cereali verso il mercato mondiale. "È giunto il momento di agire per attuare il piano per la creazione di corridoi per l'esportazione del grano". Il presidente Recep Tayyip Erdoğan e Vladimir Putin "hanno discusso della situazione in Ucraina alla luce delle operazioni militari russe, della creazione di corridoi sicuri per l'esportazione di grano dal Mar Nero", riporta l'agenzia di stampa "Tass".

Le forze armate ucraine hanno fatto sapere che i corridoi commerciali per il grano funzioneranno in questo modo: "Le unità navali militari ucraine garantiscono il trasporto di prodotti agricoli da parte di mercantili civili attraverso l'imboccatura di Bystre, nel canale del Danubio-Mar Nero". L'uso dell’area in cui sono state avviate le operazioni è diventato possibile con la liberazione dell'Isola dei Serpenti dagli occupanti russi.

Secondo il sito informativo "Bloomberg" Turchia e Russia hanno trovato ieri un accordo per interrompere il blocco navale e consentire il passaggio del grano. Altre 150 navi aspettano di imbarcare i cereali ucraini. In attesa di trovare un accordo per usare il porto di Odessa, al momento bloccato dalle mine ucraine, il commercio proseguirà utilizzando i porti fluviali lungo la foce del Danubio. Movimentazione più sicura, anche se lenta e macchinosa.