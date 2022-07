Putin giunto in Iran: oggi mediazione turca sulle navi di grano

Oggi il presidente russo Vladimir Putin si trova in visita ufficiale a Teheran, in Iran, dove si terrà il suo quinto incontro con la Guida Suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ed un vertice a tre con l'omologo iraniano Ebrahim Raisi e quello turco Recep Tayyip Erdogan. In tale situazione Ankara medierà per far uscire il grano dall'Ucraina, allo stesso tempo rafforzando il suo ruolo nella North Atlantic Treaty Organization (Nato). Sul tavolo dell'incontro c'è una proposta per riprendere le esportazioni di cereali dall'Ucraina con l'obiettivo di alleviare la crisi alimentare globale. Erdogan, vicino a Putin, oltre a cercare di trovare una soluzione pacifica del conflitto Russia-Ucraina, in queste ore negozia lo sblocco del commercio di grano attraverso il Mar Nero. Tuttavia in questa fase le relazioni diplomatiche sono piuttosto volatili. Lo testimonia la disinvoltura con cui Erdogan rimette in forse il via libera della Turchia all’adesione di Svezia e Finlandia all’Alleanza Atlantica. Ankara reclama l’attuazione del patto siglato in occasione del vertice Nato di Madrid a fine giugno.

Insomma, chiede l’estradizione dai Paesi nordici di esponenti del Partito dei lavoratori curdo (Pkk), che i turchi considerano terroristi. In cambio, Erdogan porterà in Parlamento il documento sottoscritto con gli alleati Nato per la votazione e la ratifica. Senza questa, infatti, Svezia e Finlandia non possono entrare nell’Alleanza Atlantica. A meno che non arrivi un'offerta parimenti allettante come gli aerei F-16 o la partecipazione al programma statunitense F-35.