A maggio 2023 la prima edizione di Sigep China

È in programma dal 10 al 12 maggio 2023 allo Shenzhen World Exhibition e Convention Center la prima edizione di Sigep China, la fiera internazionale del Sud della Cina dedicata al gelateria, pasticceria, panificazione, caffè, organizzata da Ieg, Italian exhibition group in partnership con Koelnmesse. All’inaugurazione della 43ª edizione è stata annunciata la partnership per Sigep China, annunciandone il debutto sul mercato cinese: la prima edizione darà il via a un programma strategico che coinvolgerà il mercato della Cina meridionale. Non è un caso che la manifestazione sia in programma a Shenzhen: è il centro della Greater bay area di Guangdong-Hong Kong-Macao ed è il punto di riferimento dell'intero mercato della Cina meridionale. Anche per questo si propone di diventare una delle principali fiere B2B per l’industry della gelateria, pasticceria, panificazione, cioccolato e caffè della regione.

Tra le novità di quest'anno ci sarà la Coppa del mondo della gelateria: Gwc-Gelato World Cup, evento a cadenza biennale, debutterà a Sigep China 2023 per la selezione della squadra della regione cinese che sarà invitata a partecipare alla finale della Gelato World Cup 2024 in programma in Italia.

"Siamo convinti che la Cina rappresenti un mercato fondamentale per i nostri espositori e che sia pronta a scoprire le eccellenze del made in Italy, come il gelato, la pasticceria e tutti quei prodotti che ogni anno presentiamo al nostro salone Sigep di Rimini" sottolinea Corrado Peraboni, ceo di Ieg che si tiene da oltre 40 anni ogni anno a Rimini, in Italia, e vede la partecipazione di oltre 1.200 aziende provenienti da 38 Paesi del mondo.

Sigep China 2023 si terrà in contemporanea con Anufood China e presenterà, su un’area espositiva di oltre 40.000 metri quadrati, una panoramica completa dei settori food&beverage: l’obiettivo è quello di proporre all'industria di alto profilo della Cina meridionale una piattaforma professionale di business. Per gli operatori del settore la prima edizione cinese di Sigep rappresenterà un evento davvero unico:

"Siamo orgogliosi di presentare Sigep China, piattaforma dedicata a promuovere l’incontro tra le imprese del settore e il network di business di alto profilo, oltre a sviluppare ulteriormente opportunità nel campo della distribuzione, retail e horeca in tutta la Cina -spiega Gerald Böse, presidente e ceo di Koelnmesse-. Inoltre, il lancio ufficiale di Sigep China e l’effetto sinergico dello svolgersi in concomitanza con Anufood China completeranno l’intera filiera food e beverage esporteranno entrambe le manifestazioni ad un nuovo livello".