Life firma la progettazione della UX dei digital touchpoint di Chef Express

Chef Express, società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, punta sulla digitalizzazione e sceglie Life, società di comunicazione integrata, per il nuovo progetto di digitalizzazione che ha l’obiettivo di rendere la sosta dei viaggiatori più sicura e conveniente, oltre a migliorare la qualità dell’attività lavorativa del personale.

“Un progetto davvero molto importante per Life che conferma la nostra expertise nel settore del food retail. Affiancare l’AD Cristian Biasoni e il team di Chef Express è per noi fonte di grande orgoglio e di grande motivazione, per dare il giusto risalto ad un progetto che investe in tool innovativi al fine di ottimizzare la journey del consumatore. Un grande stimolo a lavorare per sviluppare idee progettuali e concrete, mirate a essere sempre piu performanti” - commenta Alberto Tivoli, Amministratore Delegato della società di comunicazione Life.



Il percorso di digitalizzazione voluto da Chef Express mette al centro la persona e fidelizza il proprio target di riferimento, per consentire una comunicazione sempre più smart, veloce e innovativa attraverso i suoi innovativi touchpoint: l’APP Chef Express, che integra il programma di loyalty, la scontistica su alcuni prodotti e i servizi dedicati alla clientela; i Kiosk, le casse digitali nei punti vendita del canale autostradale per l’ordinazione e il pagamento diretto ed, infine, il sistema Webcam Park, una soluzione tecnologica ideata, sviluppata e integrata nell’APP per monitorare, in tempo reale, la propria autovettura posteggiata all’interno delle aree di servizio.

In qualità di partner strategico e operativo, Life ha studiato insieme al team di Chef Express, la user-experience dei digital touchpoint (App, Kiosk e Web) di Chef Express, studiando e implementando contenuti e parte visual, oltre al “look and feel”, la combinazione tra design e interfaccia utente, unito all’aspetto funzionale, per consentire un’esperienza che unisce funzionalità e facilità di utilizzo.

A supporto di questo percorso di digitalizzazione, Life ha studiato anche l’intera creatività della campagna digital e radio e il piano media dedicato, che include anche il primo progetto di influencer marketing per Chef Express. La campagna è on air dal 16 luglio ed è composta da 4 soggetti differenti da 15’’, di cui uno istituzionale e tre verticali relativi alle novità di App, Kiosk e Webcam Park. La campagna è on air sulle principali emittenti radiofoniche nazionali, rafforzata da una pianificazione digital, social e di Influencer Marketing che si prolungherà sino alla fine dell’autunno.