Fiera Milano riprende quota

Fiera Milano ha approvato i risultati al 30 giugno 2022. Nei primi sei mesi del 2022 i ricavi consolidati si attestano a 116,2 milioni di Euro dal sostanziale nulla di fatto del 2021. Il risultato è stato raggiunto grazie alle 31 manifestazioni fieristiche svolte che hanno occupato in totale 703.800 metri quadrati di superficie espositiva.

I risultati del primo semestre 2022, fanno notare dalla società, si raffrontano con il primo semestre 2021 "condizionato dalla sospensione delle attività in Italia a seguito della pandemia da covid-19". L'ebitda è pari a 39,5 milioni di Euro, in miglioramento di 62,5 milioni rispetto al primo semestre 2021. Il risultato netto è pari a 5,3 milioni di Euro, in miglioramento di 29,9 milioni rispetto al primo semestre 2021 mentre l'indebitamento finanziario è pari a 55,6 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 47,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. "I risultati molto positivi del primo semestre 2022 confermano che il settore fieristico sta gradualmente ritornando ai livelli pre-pandemici più velocemente rispetto alle previsioni, continuando ad avere un ruolo cruciale per la competitività dell’industria italiana e per la crescita del tessuto produttivo del Paese", spiega Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano.

L'ad e dg cita i risultati "oltre le aspettative" per la sessantesima edizione del Salone del Mobile con più di 260 mila presenze, 2.175 brand e visitatori professionali provenienti da 173 paesi diversi. Questo dimostra, sostiene questi, "che la ripartenza del settore è ormai consolidata dopo aver superato un periodo di rallentamento dovuto alla pandemia. A supporto della crescita del settore è importante anche ricordare il sostegno ricevuto dal Governo con l’approvazione di incentivi per favorire la partecipazione delle imprese italiane alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia".

"A livello sistemico -prosegue Palermo-, questo semestre ha posto inevidenza l’importanza di creare sinergie con l’intera filiera: lo abbiamo visto con il successo di The Innovation Alliance, che ha riunito l’intera filiera della meccanica strumentale con Ipack-Ima, Print4All, GreenPlast e Intralogistica Italia, un modello che si è dimostrato valido dal punto di vista industriale e che è stato apprezzato dagli operatori, generando grande valore per tutto l’indotto".

"La nostra ambizione -conclude- è quella di creare un sistema delle fiere italiane, coordinate tra loro, che mantenga l’attenzione al territorio ma diventi più forte ed attrattivo per gli operatori esteri. È in questa visione che si inseriscono la partnership strategiche che stiamo valutando con altri operatori del settore, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento internazionale congiunto in filiere strategiche".