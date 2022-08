Ottima annata per Aceto balsamico tradizionale di Modena

È considerata un’eccellenza agroalimentare del made in Italy conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Parliamo dell’Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop che nell’ultimo anno ha visto incrementare il prodotto imbottigliato con valori a due cifre, nell’ordine di un +60%. Risultato più che lusinghiero, considerato il clima di incertezza generale che non si è completamente dissolto.

“Il consumatore ha confermato in questi anni di avere una particolare attenzione per i prodotti di qualità: lo ha dimostrato continuando a sceglierci pur non trattandosi di un bene alimentare di prima necessità, in un momento economico particolarmente difficile -sottolinea il presidente del Consorzio Enrico Corsini-. Il confronto a saldo positivo con l’annata 2021 è dunque per tutto il nostro comparto un motivo di grande soddisfazione e la conferma arrivata dai numeri non fa che rafforzare sul mercato il valore dell’Aceto balsamico tradizionale di Modena il quale nonostante i continui aumenti ha retto molto bene negli ultimi esercizi”.

Il tempo minimo di invecchiamento per l’Aceto balsamico è di 12 anni, che si allunga almeno fino a 25 anni quando si parla di “Extra Vecchio”, anche se all’invecchiamento in realtà non c’è un limite: esistono infatti ancora oggi batterie che superano i 150/200 anni di età e questo rende il prodotto oltremodo pregiato e ricercato dai palati gourmet.