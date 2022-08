C'è un'italiana tra i 20 chef più ricchi del mondo

Macché Cracco, Barbieri, Cannavacciuolo. Lo chef italiano nella Top 20 dei più ricchi del mondo in realtà è "una" chef. Si chiama Giada De Laurentiis, ed è la nipote del produttore Dino De Laurentiis e dell'attrice-mito Silvana Mangano. Si è piazzata al diciannovesimo posto nella classifica pubblicata da Money Inc e intitolata, tanto per non sbagliare, The 20 richest chefs in the world in 2022. Secondo la rivista, la chef De Laurentiis può contare su una ricchezza pari a 30 milioni di dollari, più di 29,5 milioni di Euro.

A rigore la De Laurentiis, nata Giada Pamela De Benedetti, figlia di Veronica De Laurentiis (cugina di Aurelio, l'attuale presidente del Calcio Napoli) e di Alexander De Benedetti, anche se è nata a Roma nel 1970 di italiano ormai ha ben poco: la sua attività si svolge praticamente tutta negli Stati Uniti dove si è trasferita a 7 anni e dove è stata naturalizzata.

Formatasi professionalmente a Le Cordon Bleu di Parigi e presso la Ucla in California, si è affermata come una delle personalità più note del mondo culinario statunitense, soprattutto di quello televisivo. Dal 2008 ha realizzato oltre 200 puntate della trasmissione Giada at Home, trasmessa negli Stati Uniti da Food Network.

Fa parte con regolarità anche del cast di Today, programma mattutino della Nbc. È fondatrice della società d'affari di catering chiamata con le sue iniziali, GDL Foods e ha pure vinto il Daytime Emmy Award nella categoria "Outstanding Lifestyle Host" agli Emmy Awards 2008. E nel 2012 è stata inserita nella Culinary Hall of Fame.

La sua ricchezza è cresciuta proprio grazie alla società di catering e ai suoi due ristoranti, entrambi a Las Vegas: uno è al The Cromwell Hotel, l’altro al Caesars Palace. A rimpinguare le finanze hanno contribuito anche le vendite dei suoi libri, diventati dei best sellers culinari. Una quota dei proventi deriva anche dai social: solo su Instagram viaggia col vento in poppa con oltre 2 milioni di follower e i brand mondiali se la contendono.

La De Laurentiis, con i suoi 30 milioni di dollari di è patrimonio si piazza davanti all’americano Rick Bayless (29,9 milioni di dollari) e appena dietro al geniale Marco Pierre White (di 40 milioni). Ai primi tre posti, ci sono altrettante stelle della tv più ancora che dei fornelli: il primo in assoluto è il cinese (e americano, anche lui) Alan Wong, con una ricchezza di 1,1 miliardi di dollari; secondo è l'inglese Jamie Oliver (310 milioni di dollari), terzo lo scozzese Gordon Ramsay (220 milioni di dollari).

Per la cronaca, tutti gli altri 16 posti sono occupati da chef stelle della televisione. Unica eccezione, il francese Paul Bocuse, che però è scomparso nel 2018: eppure la sua eredità vive nell'incredibile ricchezza che ha lasciato con il suo ristorante, L'Auberge du Pont de Collonges: ha detenuto tre stelle Michelin per oltre 50 anni ed è stato nominato "Ristorante del secolo" dalla stimata guida Gault Millau.