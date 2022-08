Bayer aumenta i ricavi nel trimestre e riduce le perdite

Bayer ha realizzato una forte crescita nel secondo trimestre del 2022: le vendite del gruppo sono aumentate del 9,6% a 12,819 miliardi di euro su base rettificata. L'Ebitda al netto di poste straordinarie è salito del 30,0% a 3,349 miliardi di euro. Gli effetti positivi dei cambi hanno contribuito per 915 milioni di euro (secondo trimestre 2021: -524 milioni di euro). L'Ebit si è attestato a 169 milioni di euro (nel secondo trimestre 2021 era negativo per 2,281 miliardi di euro) dopo oneri straordinari netti per 2,111 miliardi di euro. L

L'utile netto è negativo per 298 milioni di euro (contro una perdita nel secondo trimestre 2021 di 2,335 miliardi di euro).

“Abbiamo fornito ottime prestazioni operative. In termini di vendite, abbiamo registrato guadagni significativi per la divisione Crop Science e una forte crescita per quella Consumer Health, oltre a un leggero aumento anche per la Pharmaceuticals", ha affermato Werner Baumann, presidente del consiglio di amministrazione. "In considerazione della nostra buona performance aziendale e delle aspettative di crescita più elevate, abbiamo aumentato la nostra previsione per l'intero anno", ha spiegato.

Nel settore agricolo (Crop Science), Bayer ha aumentato le vendite del 17,2% a 6,461 miliardi di euro, trainato da un sostanziale miglioramento del contesto di mercato.

Bayer ha stanziato un ulteriore accantonamento di 694 milioni di euro nel secondo trimestre principalmente a causa dei negoziati in corso con lo Stato dell'Oregon. L'accordo, una volta finalizzato, risolverebbe il caso del accuse di danni ambientali, che coinvolge i prodotti PCB Monsanto, e comporterebbe l'archiviazione del caso. Le accuse riguardano fatti avvenuti prima che Monsanto fosse acquisita da Bayer. Date circostanze, la società ha deciso di cercare un accordo, anche se la Monsanto ha cessato volontariamente la produzione di PCB nel 1977 e non ha mai smaltito la sostanza chimica in questo stato. Bayer rimane impegnata a difendersi legalmente in tutte le sedi. Di recente, un tribunale statale del Delaware ha respinto tutte le accuse dello stato in un caso simile.

Riguardo alle prospettive per il 2022 Bayer rimane ottimista per il resto dell'anno. Ha quindi alzato le linee guida per le divisioni Crop Science e Consumer Health, e quindi anche per il gruppo nel suo insieme. Bayer prevede ora di generare vendite comprese tra 47 e 48 miliardi di euro nel 2022 (in precedenza: circa 46 miliardi di euro). La società ora punta a un Ebitda margin di circa il 26-27 percento (in precedenza: circa il 26 percento), che corrisponderebbe a un Ebitda di circa 12,5 miliardi di euro (in precedenza: circa 12,0 miliardi di euro) su base valutaria.

Ma questi numeri potrebbero anche migliorare. Bayer ha anche aggiornato la guidance sulla base dei tassi di cambio di chiusura al 30 giugno 2022 e la società potrebbe generare ricavi compresi tra 50 e 51 miliardi di euro.