Le quote della ex Veneto Banca vanno a Crédit Agricole

Sale dal sedicesimo al quindicesimo posto Crédit Agricole Italia nell’elenco dei partecipanti al capitale di Banca d’Italia. Il braccio italiano della banque verte guidato da Giampiero Maioli si è, infatti, aggiudicato per 3 milioni di Euro le 120 quote detenute da Veneto Banca, la ex Popolare di Montebelluna finita nel baratro nel 2017 e poi passata in Intesa Sanpaolo.

Con questa operazione, Crédit Agricole Italia si attesta a 8 mila 300 quote nella classifica per valore di Bankitalia, sopra Montepaschi, Fondazione Cariplo, Banco Bpm, ma lontana dalla vetta in cui domina Unicredit con 15 mila quote.

L'operazione conferma l’avanzata dei francesi in Italia, iniziata con Cariparma e FriulAdria, con l’acquisizione delle tre casse tosco-emiliane e del Creval e la salita poco sotto la soglia fatidica del 10% in Banco Bpm.

Il passaggio di mano delle quote di Banca d’Italia è un fatto positivo per i commissari liquidatori di Veneto Banca: nei mesi scorsi -ricorda MF- erano state avviate anche altre iniziative, a partire dalla procedura per la cessione dei beni d’arte e d’antiquariato dell’istituto di Montebelluna e della ex Popolare di Vicenza.

Ceduto anche il patrimonio immobiliare, tra cui la sede storica della ex Popolare Udinese, nella centralissima via Cavour a Udine, che aveva scelto oltre vent’anni fa la via dell’aggregazione con la Popolare di Vicenza.