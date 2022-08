Immobiliare. Dea Capital, jv con Harrison Street in Spagna

DeA Capital S.p.A., Piattaforma indipendente per la gestione di asset alternativi leader in Italia con una significativa presenza paneuropea, e Harrison Street, una delle principali società di gestione degli investimenti che si occupa esclusivamente di asset immobiliari alternativi, annunciano la creazione di una nuova joint venture per realizzare abitazioni residenziali built-to-rent in Spagna. La JV ha già presentato il primo progetto: un portafoglio iniziale di 441 unità BTR suddivise in due immobili a Siviglia. DeA Capital Iberia, controllata spagnola di DeA Capital, fornirà servizi di sviluppo e gestione operativa per il portafoglio, mentre JLL Spain ha svolto il ruolo di consulente commerciale per la JV e l’acquisizione dei progetti iniziali.

Questo primo portafoglio comprende due proprietà residenziali BTR situate a Camas ed Entrenucleos - due quartieri di recente sviluppo nell’area metropolitana di Siviglia - e soddisferà la crescente richiesta di spazi abitativi in affitto a prezzi accessibili. Il complesso di Camas comprenderà 144 unità da mono a quadrilocali, mentre quello di Entrenucleos sarà composto da 297 appartamenti tri / quadrilocali. Entrambi gli edifici si trovano a soli 15-20 minuti dal centro di Siviglia e a breve distanza a piedi dai mezzi pubblici e da una serie di negozi e luoghi di divertimento, che li rendono un’alternativa “naturale” per i più giovani. Le due proprietà saranno inoltre caratterizzate da servizi di lusso all-inclusive, come portineria 24 ore su 24, palestra, lounge per i residenti, piscina, campo da paddle, sala cinema e tenant app, oltre a terrazze private, giardini, spazi di co-working e un cortile.

Emanuele Caniggia, Head of Real Estate di DeA Capital, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lavorare con Harrison Street: la loro piattaforma istituzionale, il loro comprovato know-how operativo e le competenze maturate nella creazione di portafogli complessi ci permetteranno di continuare a offrire alloggi in affitto di alta qualità nei principali mercati europei e di sfruttare le dinamiche fondamentali di domanda e offerta”.

Koldo Ibarra, CEO di DeA Capital Iberia, ha aggiunto: “Questa joint venture ci consentirà di realizzare una pipeline condivisa di progetti BTR in Spagna e in altri mercati europei a tutto vantaggio dei nostri partner e investitori”.

Paul Bashir, CEO della divisione europea di Harrison Street, ha dichiarato: “Gran parte dell’offerta di alloggi in affitto in Spagna è datata, gestita da privati e costruita in origine per essere venduta piuttosto che affittata. Da anni però in Spagna si registra una crescita costante della domanda di alloggi in affitto moderni, accessoriati e a prezzi convenienti: ecco perché Harrison Street è lieta di fornire a un mercato piuttosto scarno unità BTR di alta qualità e gestite con eccellente professionalità. Siamo ansiosi di espandere la nostra presenza nel mercato spagnolo delle locazioni residenziali insieme a DeA Capital, il cui team di gestione degli investimenti vanta un accesso senza pari agli sviluppatori istituzionali nazionali, relazioni di lunga data in tutte le regioni del paese e un solido track record di investimenti in svariati mercati europei, tra cui Italia, Spagna, Germania, Francia e Polonia”.