Meeting di Rimini, agroalimentare protagonista

L'agroalimentare è uno dei protagonisti principali di questa edizione del Meeting di Rimini 2022. Lo attesta la quantità di dibattiti e convegni che hanno al centro l'argomento declinato nelle sue varie sfaccettature. A partire da quelli di oggi come "Enti locali e diplomazia alimentare: il Milan urban food policy pact", riflessione sul patto internazionale sottoscritto da 240 città in tutto il mondo per rendere sostenibili i sistemi alimentari.

Domani, invece, alle 14:30 all'Arena internazionale è previsto il dibattito "La crisi alimentare globale: la persona al centro" con, tra gli altri, Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; Maurizio Martina, vicedirettore generale Fao; Ettore Prandini, presidente Coldiretti. Al centro della discussione i report delle agenzie delle Nazioni unite con i dati preoccupanti sul tema della sicurezza alimentare. Nel 2021 sono 193 milioni le persone nel mondo che si trovano in una condizione di crisi alimentare. Quali strategie è possibile introdurre per affrontare un problema complesso, dalla portata ogni giorno crescente? Da cosa è possibile ripartire? Sono queste le domande a cui l'incontro intende dare risposta

"Creare e ricreare con l’economia circolare" è il titolo del dibattito in programma sempre domani con Enrico Dall’Olio, presidente Agribioenergia Soc. Coop. Agricola; Massimiliano Cenacchi, direttore Agricolo Coprob-Italia Zuccheri; Mario Pascucci, ad di Caffè Pascucci e Gaetano Dini Ciacci, direttore dei Servizi Conad. Il tema? Nell’Unione europea si producono ogni anno più 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti: in questa direzione la bioeconomia circolare presenta ancora un enorme potenziale, largamente non sfruttato per gli agricoltori che possono ridurre le emissioni di metano provenienti dall’allevamento del bestiame mentre le industrie alimentari possono riutilizzare i residui e gli scarti.

"L’acqua, un bene per l’umanità" è il titolo dell'incontro previsto per domani alle 18:15 con Luca Maestripieri, direttore Agenzia italiana per cooperazione allo sviluppo. Al centro del dibattito storie di cooperazione nel contrasto alla water scarcety con focus specifici su gestione e problematica acqua in Libia, irrigazione in Siria, scuola regionale dell’acqua in Egitto per la pubblica amministrazione.

Attualità stretta al centro del dibattito previsto per il 24 agosto. "Il grano e il pane: l’agricoltura è in grado di produrre per tutti?" organizzato in collaborazione con Cdo Agroalimentare. Partecipano Stefano Berni, direttore generale Consorzio tutela Grana Padano; Angelo Frascarelli, Presidente Ismea e Ugo Ravanelli, presidente di Marr. La domanda mondiale di cibo è in continuo aumento: la domanda di cereali è aumentata da 1.750 milioni di tonnellate nel 2010 a 2.300 milioni di tonnellate nel 2022, anno che ha fatto registrare una grande crisi alimentare mondiale per effetto della guerra Russia-Ucraina e della siccità. L’agricoltura sarà in grado di produrre grano e pane per tutti? L’incontro è stato organizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo, APT Regione Emilia-Romagna, Martini Alimentare, Orogel.

Infine, ancora il 24 agosto, il dibattito "Crisi climatica e sicurezza alimentare: il ruolo dell’innovazione tecnologica e dell’imprenditoria". Il settore agroalimentare è parte della soluzione alla crisi climatica e alimentare, ma è necessario supportare e attingere al potere della ricerca e dell’innovazione, sviluppare e implementare nuove tecnologie basate sulla scienza e assicurarsi che queste soluzioni siano accessibili a tutti, affinché questo avvenga.