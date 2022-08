Orogel protagonista al Meeting di Rimini

La globalizzazione, la trasformazione delle dinamiche economiche sotto la spinta dell’information technology, le crisi economiche e i nuovi flussi migratori, stanno mettendo in difficoltà i modelli di coesione, ampliando la forbice della distribuzione della ricchezza e accentuando le tensioni sociali.

Sono temi che riguardano anche le imprese e dovrebbe essere un dovere per quelle più responsabili riappropriarsi del senso profondo del loro essere comunità e operare tutti i possibili interventi sociali verso territori e persone. Queste le premesse da cui ha preso l’avvio l’intervento al Rimini Meeting 2022 di Bruno Piraccini, Presidente Orogel, azienda che ad interventi sociali rivolti in particolare al territorio romagnolo, dove il gruppo è nato e cresciuto, ha dedicato una Fondazione, la Fruttadoro F.OR.

Piraccini è intervenuto nel talk "Il cambiamento possibile. Lavorare tutti, lavorare meglio", a cura di Fondazione per la Sussidiarietà e in collaborazione con Centromarca. Insieme a lui sono intervenuti Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia; Carola Carazzone, Segretario Generale Assifero, Vicepresidente di Philea – Philanthropy Europe Association; Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo.

“La mia esperienza maturata in oltre 50 anni di attività – ha detto Piraccini – durante i quali sono accadute le trasformazioni e le innovazioni dei sistemi produttivi più sorprendenti e dei fenomeni sociali e di costume più radicali, mi ha insegnato che per affrontare i temi così globali e complessi, occorre partire dagli ambienti in cui noi stessi viviamo. In particolare dalle nostre imprese, che rappresentano da sole dei sistemi organizzati in cui i fattori come la coesione e l’inclusione, non sono solo pratiche etiche, ma rappresentano i driver del successo dell’azienda, consentendone lo sviluppo armonico e la competitività”.

È questo lo spirito che ha spinto Orogel ad investire da sempre in progetti rivolti al benessere del proprio personale, dal social housing al doposcuola per i figli dei dipendenti, dai buoni per l’acquisto di libri scolastici al part time per chi rientra dalla maternità, fino a prestiti a tasso zero e garanzie per l’acquisto della prima casa.

Tra i fattori chiave alla base di coesione e inclusione, individuati come imprescindibili fattori dello stesso successo aziendale, Orogel mette in primo piano la formazione aziendale. Per una buona integrazione dei lavoratori immigrati (che rappresentano il 20% del personale), la formazione viene svolta a 360 gradi. Una particolare attenzione è riservata alla tutela delle donne, per assicurare maggiori pari opportunità e il massimo rispetto.

“Il nostro lavoro non è fatto solo per noi stessi, ma per una collettività. Fare bene, porta bene. Non solo a tanti, ma anche a noi stessi” – conclude Piraccini, consapevole di condividere con molte aziende di Centromarca proprio questa attenzione alla collettività.