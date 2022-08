Jp Morgan compra Pernigotti

In questa fine di agosto torrida arriva anche una buona notizia. Si è conclusa felicemente la vicenda Pernigotti: marchio e produzione sono in salvo e i lavoratori possono tirare il fiato. Dopo mesi di incertezza, infatti, Jp Morgan Asset Management-Global Special Situations Group, attraverso il fondo in gestione Lynstone, ha siglato un contratto di compravendita definitiva con la proprietà di Pernigotti, controllata da Toksoz. Il gruppo turco si è dichiarato soddisfatto perché ha ottenuto un prezzo sul quale tuttavia resta il riserbo, che rappresenta un pagamento dell’impegno finanziario degli ultimi anni.

L’accordo definitivo prevede la cessione dell’intero pacchetto azionario e dello stabilimento di Novi Ligure e punta all’immediata riapertura della fabbrica piemontese. La conclusione della vicenda è attesa per il 30 settembre. Il varo definitivo dell’accordo resta collegato a due condizioni, soprattutto al sì del governo in base alla normativa della Golden Power. Sarà inoltre necessario il rinnovo della Cassa integrazione straordinaria per i 56 addetti da parte del ministero del Lavoro, per cui è già in programma un incontro fissato per il 30 agosto. Adesso il ministero delle Sviluppo economico sta valutando il piano industriale presentato dall’acquirente: non ancora definiti gli investimenti dei quali si saprà di più nelle prossime settimane.

Con l'intesa Jp Morgan rafforza il suo progetto industriale in Italia che ha come obiettivo la creazione di un polo tricolore d’eccellenza del cioccolato. Questo, grazie all’operazione di rilancio firmata dal gruppo americano per quanto riguarda la controllata Walcor, altra realtà industriale italiana del settore che ha la sede a Cremona, cui adesso si abbina l’acquisizione di Pernigotti. I due marchi hanno una gamma di prodotti complementari e vantano una lunga collaborazione industriale.

L’accordo raggiunto rappresenta un lieto fine per una vicenda molto complessa che, a più riprese, anche ultimamente, sembrava destinata a fallire (vedi anche notizia Pernigotti, la crisi si aggrava). La vertenza Pernigotti era iniziata nell’autunno del 2018 dopo l’annuncio, da parte della proprietà, di voler chiudere la fabbrica di Novi Ligure. Adesso l'accordo firmato con Jp Morgan, resta in Italia uno dei marchi storici del settore cioccolato attivo sin dal 1860 e segna il rilancio del sito industriale di Novi Ligure. Adesso si lavora per produrre il cioccolato per la campagna di Natale.