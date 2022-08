Italian Exhibition Group in ripresa

La partecipazione registrata negli eventi del primo semestre e i risultati conseguiti, suggeriscono che il periodo più cupo della pandemia si possa considerare definitivamente alle spalle, informa Ieg

Migliora il bilancio di Italian Exhibition Group, la società attiva in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e congressuali. La semestrale della società che gestisce tra le altre le fiere di Rimini e Vicenza evidenzia una perdita netta ridotta a 5,6 milioni di Euro a fronte del rosso da 26,2 milioni dello stesso periodo del 2021: un miglioramento, dunque, di 20,6 milioni.

Da gennaio a giugno, il fatturato arriva a 72,7 milioni di Euro dai 7 milioni di un anno prima, flagellato dalle restrizioni per la pandemia covid-19 che avevano limitato fortemente il business. Un dato, riporta una nota della società, che attesta come "il settore fieristico-congressuale torni al centro delle scelte di investimento promozionale delle aziende", avviandosi "a tornare ai livelli pre-pandemici". L’ebitda è pari a 3,4 milioni di Euro, in miglioramento di 17,5 milioni dal primo semestre 2021, con ebitda adjusted a 5,7 milioni. L’indebitamento finanziario netto è pari a 117,3 milioni di Euro, in aumento di 11,7 milioni da fine 2021.

Guardando i risultati del primo semestre 2022 per area di attività si nota come il valore della produzione dell'esercizio sia in aumentato di 72,7 milioni di Euro: la variazione registrata nel periodo, spiegano dall’azienda, definita effetto “restart” è frutto del fattore ripartenza del settore fieristico-congressuale che ha riguardato tutte le linee di business ed è stata positiva per 62,5 milioni di Euro. "Tra tutte le manifestazioni -si legge nel comunicato- spicca lo svolgimento di eventi di primaria importanza per il Gruppo, quali Vicenzaoro January in contemporanea con TGold, Sigep e Rimini Wellness, con conseguente impatto positivo anche sulla linea dei servizi correlati" i cui ricavi ammontano a 29,9 milioni, in aumento di 26,8 milioni rispetto al primo semestre 2021

Le prospettive per il 2022 vedono confermare i target di fatturato ed ebitda adjusted, pari rispettivamente a 139 milioni e 13 milioni di Euro. "La partecipazione registrata durante le manifestazioni tenutesi nel primo semestre e i risultati conseguiti -si legge ancora nella nota Ieg-, sia in termini di volumi sia, soprattutto, in termini di mantenimento del pricing applicato, suggeriscono che il periodo più cupo di questa pandemia si possa considerare definitivamente alle spalle. Conferme delle sensazioni positive sulla ripresa del mercato domestico arrivano dalla visibilità sulle vendite degli eventi del secondo semestre: tutti gli eventi del secondo semestre sono stati confermati ed i livelli di prenotazione degli spazi risultano, alla data odierna, superiori ai livelli del precedente esercizio ed in linea o addirittura oltre le aspettative".

Il board ha infine avviato il programma di buyback "finalizzato a costituire un magazzino titoli utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria" da massime 400 mila azioni e 1,2 milioni di Euro di controvalore. Il consiglio di amministrazione, inoltre, ha cooptato Gian Luca Brasini quale componente del Consiglio in sostituzione di Marino Gabellini, dimessosi lo scorso 18 luglio.