Aiuti agli agricoltori ucraini da Howard Buffet, filantropo americano

Cercare di colpire il mondo limitando le risorse alimentari come sta facendo la Russia è un crimine contro il mondo intero", ha sottolineato il filantropo in un incontro con agricoltori ucraini e autorità

"Oggi gli aiuti e gli investimenti nell'agricoltura ucraina contribuiscono alla sicurezza alimentare di milioni di persone in tutto il mondo. I problemi che esistono oggi nel Paese non sono solo i problemi degli ucraini, ma anche i problemi degli americani, degli europei e del mondo": questo ha sottolineato, secondo una nota diffusa in queste ore dal ministero delle Politiche agrarie ed alimentari ucraino, il filantropo Howard Buffett, figlio del noto uomo d’affari e investitore miliardario -tra gli uomini più ricchi del mondo-, Warren Buffett, durante un incontro con gli agricoltori ucraini organizzato con il sostegno dell'Ufficio presidenziale, accolto da rappresentanti governativi come il primo viceministro della Politica agraria e dell'alimentazione ucraina Taras Vysotsky.

Nell'ambito del progetto "Harvest of Victory", finanziato dalla Howard Buffett Foundation, gli agricoltori ucraini hanno ricevuto 50 mietitrici, 49 trattori, varie attrezzature agricole, diverse forme di assistenza e depositi mobili di grano attualmente già in viaggio verso l'Ucraina. Il Fondo ha stanziato 90 milioni di dollari destinati agli ucraini dei territori non occupati, in particolare per la prossima semina, ma sostiene il comparto anche con altri tipi di aiuti come la compensazione delle perdite in quelle aree colpite dalla guerra. Inoltre, come ha osservato lo stesso Buffett, per il prossimo anno è in fase di sviluppo un programma di sostegno anche ai piccoli agricoltori.

"Ho visto foto e video di come i russi e questa guerra in generale influenzino le terre agricole. A causa dei campi minati gli agricoltori non possono effettuare i raccolti in modo sicuro e consueto. Cercare di colpire il mondo limitando le risorse alimentari come sta facendo la Russia è un crimine contro il mondo intero", ha sottolineato il filantropo aggiungendo che la sua fondazione continua a lavorare su molti progetti che saranno realizzati in Ucraina.

"Oggi, tale sostegno è la migliore risposta all'aggressione terroristica senza precedenti della Federazione Russa. Il fronte agrario rappresenta la protezione della sicurezza alimentare dell'Ucraina e del mondo", ha affermato a sua volta l'alto rappresentante del ministero delle Politiche agrarie e alimentari dell'Ucraina Markiyan Dmytrasevich.

Durante l'incontro si è discusso anche del tema dell'irrigazione, della possibilità di implementare l'esperienza delle tecnologie No-Till (no-till farming, o no tillage, letteralmente “agricoltura senza lavorazione” o “senza aratura” con conseguente riduzione delle emissioni, NdR) in Ucraina, di sicurezza alimentare, nonché di ulteriori passi per prevenire il peggioramento della situazione e ridurre lo spettro della fame nel mondo, e dell'impatto negativo della guerra sulla situazione ecologica.

Non è la prima volta di Buffet in Ucraina dall'inizio dell'invasione: già ai primi dello scorso giugno ebbe a Kiev un incontro con lo stesso presidente Zelensky, nel corso del quale furono gettate le basi dell'attuale programma di aiuti (vedi video in basso).