Plasmon si regala un Quid+ per festeggiare 120 anni

Plasmon sceglie Quid+ per festeggiare i suoi 120 anni. Il regalo che si fa l'iconico brand di alimenti per l'infanzia è quello di dare il via il concorso che mette in palio un gioco educativo per bambini e genitori. Da ieri, 1° settembre, per 120 giorni è possibile partecipare al contest e vincere un gioco che permette di imparare, divertendosi. Quid+, la linea editoriale educativa pubblicata da Gribaudo casa editrice parte del Gruppo Feltrinelli, ha realizzato il gioco educativo “Tocca, esplora e impara”, selezionato da Plasmon e che sarà disponibile in libreria dal 23 settembre. L'obiettivo del progetto è stimolare nei più piccoli la motricità fine, ovvero il controllo motorio attraverso la coordinazione occhio-mano sui piccoli movimenti, in particolare mani e dita, considerata un’abilità fondamentale.

A partire dal 1°settembre fino al 29 dicembre si potrà partecipare e vincere ogni giorno 15 giochi educativi “Tocca, esplora e impara” acquistando almeno un prodotto Plasmon. Si tratta della prima iniziativa che celebrerà fino a fine anno la storia italiana dell’azienda che garantisce ogni giorno qualità e sicurezza nei prodotti alimentari dedicati ai più piccoli, con un impegno concreto nel sostenere la Filiera Italiana.

“Da 120 anni Plasmon accompagna le famiglie e i loro bambini verso la scoperta di nuovi gusti e nuovi mondi. Siamo felici della collaborazione che è nata con QUID+ che testimonia uno dei valori per noi fondamentali: quello della crescita in tutti i suoi aspetti -sottolinea Sheila Bagattini, Marketing manager di Plasmon-. Siamo felici della collaborazione che è nata con Quid+ che testimonia uno dei valori per noi fondamentali: quello della crescita in tutti i suoi aspetti. Attraverso questo gioco educativo i bambini, ma anche i genitori, aumenteranno la loro consapevolezza rispetto al tema della motricità e delle capacità tattili".

Il nuovo gioco di Quid+ è studiato per il compleanno di Plasmon contiene due strumenti diversi. Uno, dedicato ai bambini, è composto da 10 tasselli interattivi che compongono un bruco-puzzle lungo 110 cm: sono progettati per incentivare lo sviluppo della sensorialità e della manipolazione attraverso esercizi di incastri, finestrelle e percorsi tattili per afferrare, estrarre, opporre, infilare, osservare, aprire e chiudere, avvitare e svitare, ma anche compiere tante altre azioni.

Il secondo strumento è costituito da un libro-guida per adulti, realizzato con la consulenza di Fabio Porporato, psicologo e psicomotricista, e Laura Carai, neuropsicomotricista e insegnante: il volume è dedicato ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza genitoriale e ad analizzare come le capacità di manipolazione cambino in base all’età del bambino. Il libro è inoltre correlato da 7 attività da fare con i più piccoli nella vita quotidiana per allenare proprio la motricità fine.