Al nastro di partenza Roma Baccalà, dall'8 all'11 settembre

Manca poco alla terza edizione di Roma Baccalà che si terrà dall’8 all’11 settembre 2022 al quartiere Garbatella in collaborazione con l’VIII Municipio di Roma. “Le precedenti edizioni ci hanno dato la possibilità di accogliere migliaia di appassionati e quest’anno ritorniamo in piazza con una nuova festa all’insegna dell’apertura e dell’inclusione“ affermano gli organizzatori Antonella Bussotti e Luca Broncolo di Un/Lab, che per una gestione più efficace dei flussi hanno deciso di rivedere l’organizzazione di Piazza Damiano Sauli e degli spazi adiacenti.

Oltre 20 incontri culturali, più di 20 piatti tradizionali di baccalà, 30 laboratori di cucina e 14 osti: sono questi alcuni dei numeri dell’edizione 2022 dell'evento. La kermesse prenderà il via giovedì 8 settembre alle ore 19:30 con il Talk show di apertura dal tema “Sostenibilpesce”. Saranno presenti Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII di Roma, rappresentanze diplomatiche del Regno di Norvegia e Portogallo, personaggi e ospiti istituzionali riuniti intorno al tema delle progettualità legate alla sostenibilità del macrocosmo più vitale e fondamentale, il mare. A seguire, nel nuovo spazio V.I.B. Very Important Baccalá, sarà presentata la guida "Baccalà, i luoghi iconici di Roma dove poter degustare e comprare baccalà e stoccafisso" novità edita da Pecora Nera Editore e realizzata in collaborazione con Roma Baccalà.

Nella quattro giorni, il nuovo salotto V.I.B. ospiterà pranzi e cene dedicati alla tradizione e alle nuove frontiere del baccalà in cucina. Tra le novità di questa edizione anche il focus interamente dedicato alla cultura enogastronomica della Calabria: “La nostra regione ha storicamente un legame profondo con la cultura dello stoccafisso in Italia, potendo vantare le radici di questo incredibile prodotto introdotto dai Normanni già intorno all’anno 1000. Per questo la Calabria è una delle capitali dello stoccafisso nel mondo", commenta l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo.

Il Centro Agroalimentare Roma e Arsial, in collaborazione con Slow Food Lazio e l’Alleanza dei Cuochi, punteranno l’attenzione sulla biodiversità della regione laziale e sul legame tra la produzione di extravergine Dop regionale e la cucina tradizionale del baccalà, nello spazio Ispirazioni in cucina, un’area riservata alle dimostrazioni culinarie con assaggio a cui sarà possibile prendere parte previa prenotazione. Quest’anno inoltre per la prima volta il ministero delle Politiche Agricole Dipartimento Pesca sarà presente all'evento nello Spazio Educa dedicato alla sensibilizzazione della cura del mare e degli oceani, con laboratori educativi per bambini ed adulti affidati agli educatori di Slow Food Roma. Non mancheranno gli assaggi per raccontare le tante ricette che si possono realizzare con i pesci di stagione e dell’acquacoltura.

L’offerta gastronomica di questa terza edizione avrà una proposta di piatti rafforzata. Dopo il successo dello scorso anno, tornerà l’associazione Ostissimi, nelle serate di sabato 10 e domenica 11 settembre, con le degustazioni di tante specialità romane a base di baccalà e, nei due giorni di apertura giovedì 8 e venerdì 9, arriveranno altri sei osti di Roma. Ospiti illustri anche negli showcooking, come la storica dell’alimentazione Sandra Ianni che si dedicherà al connubio tra baccalà e fiori. Immancabili poi i piatti delle Sagre d’Italia, rappresentanti della storia del baccalà e stocco in Italia: la Sagra di Badiola Perugia, la Sagra di Borgoricco Padova, la Sagra di Mammola Reggio Calabria e di Catanzaro. Da degustare le Frittella di baccalà, l’iconico Baccalà alla vicentina, lo Stocco alla Mammolese e l’antichissimo Morzello di baccalà, a ricordare che del baccalà e dello stocco non si butta via niente...

Negli stessi giorni Eataly Roma, in sinergia con Roma Baccalà e il quartiere Garbatella, ospiterà la "Sagra del pesce fritto e baccalà", il primo grande evento all’aperto della stagione, nello spazio davanti lo store. In un unico luogo saranno presenti tante realtà con i loro food truck che proporranno specialità regionali a base di pescato locale in abbinamento a vini, cocktail e miscele pensati per esaltare i sapori del mare, il tutto accompagnato da musica e dj set.