Migros lancia oggi CoffeeB, il caffè in capsule senza capsula

Promette di cambiare radicalmente l'industria del caffè, Migros, una delle più grandi aziende cooperative svizzere e la seconda maggiore catena di grande distribuzione del Paese. A 36 anni dal lancio del caffè in capsule, l'impresa, insieme alla sua affiliata Delica lancia oggi CoffeeB, il primo sistema di caffè in capsule che funziona completamente senza capsula. Lo rende possibile la “Coffee Ball”, una pallina di caffè pressato, ricoperta solo da uno strato protettivo brevettato in tutto il mondo da Delica. Questo non solo conferisce stabilità alla pallina di caffè, ma forma anche una barriera all'ossigeno, ideale per proteggere dalla perdita di aroma, come se fosse d'alluminio. Come il caffè stesso, lo strato protettivo è di origine naturale (alghe) ed è quindi completamente compostabile. Nel giro di poche settimane infatti la pallina di caffè si decompone in prezioso humus. Il sistema è completato dalla macchina da caffè CoffeeB Globe con tecnologia di erogazione brevettata.

Si tratta in sostanza, spiega l'azienda, di un sistema "zero rifiuti": eliminando le capsule in alluminio o plastica si evitano enormi quantità di rifiuti. Nel mondo, la quantità di rifiuti prodotti dalle capsule di caffè è di circa 100.000 tonnellate all'anno (calcoli basati su Euromonitor Passport 2021). Anche se in parte riciclabili, gran parte di questi rifiuti finiscono comunque nella spazzatura non riciclabile, si legge in una nota. Le cialde utilizzate nelle macchine da caffè -sottolinea-, sono tra le peggiori forme di rifiuti umani per l'ambiente quando si tratta di danni a lungo termine secondo una ricerca che suggerisce che impiegheranno 500 anni per decomporsi. La sostenibilità di CoffeeB, continua ancora Migros, va oltre la compostabilità delle Coffee Balls. La macchina è costituita in gran parte da materiali riciclati e, grazie alla sua struttura modulare è possibile sostituire anche singoli componenti tecnici. Inoltre, l'intero sistema e tutti i tipi di caffè sono compensati al 100% con CO2. I chicchi di caffè provengono da coltivazioni sostenibili e a seconda dell'aroma sono certificati Rainforest Alliance o Organic e Fairtrade. Tutti gli imballaggi sono riciclabili.

Dal punto di vista commerciale, la Federazione delle cooperative Migros lancia oggi il nuovo prodotto in tutta la Svizzera, ma allargherà i suoi orizzonti verso la Francia e, nella primavera del 2023, sbarcherà anche in Germania, cui, assicura, faranno seguito altri mercati europei ed extraeuropei.