Divella rilancia Instan Win con Kitchen Aid

Dopo il grande successo dello scorso anno, in concomitanza con il “back to school” Divella ripropone Il concorso" Istant Win". È partito da qualche giorno, infatti, il nuovo concorso in casa Divella abbinato al brand di elettrodomestici “KitchenAid”. Dall'1 al 30 settembre 2022 si potrà partecipare al concorso a premi per vincere gli iconici elettrodomestici: ogni giorno in palio una planetaria o una macchina da caffè espresso o un frullatore.

Come nasce KitchenAid? Nel 1919 un ingegnere dell'Ohio Herbert Johnston, produce il primo mixer meccanico per panifici riscuotendo un grande successo. Successivamente viene adattato per uso domestico con il design ancora oggi conservato. Fu una donna a dare casualmente il nome a questa storia di successo. Provando il nuovo robot da cucina esclamò infatti entusiasta:" It’s the best kitchen aid I’ve ever had!” (è il miglior aiuto in cucina che abbia mai avuto). Fu così che nacque il nome KitchenAid. Oggi KitchenAid si è diffusa per qualità e stile in tutte le case degli italiani e nel mondo.

Ecco come si può partecipare al concorso: acquista almeno due confezioni di biscotti a marchio Divella in un unico atto di acquisto e conserva il tuo scontrino. Entro il 30 settembre, sul sito www.concorsodivellatiregala.it si può entrare nella sezione “Partecipa”, inserire i dati e caricare la foto dello scontrino nel form di contatto, scoprendo subito se hai vinto 1 dei premi in palio ogni giorno.

“La formula dell’Istant Win con scontrino parlante, che si affianca alla raccolta punti tradizionale (che funziona collezionando i bollini e la scheda cartacea) -spiega Francesco Divella, responsabile marketing F. Divella S.p.A. - è stata già testata l’anno scorso con ottimi risultati e l’abbiamo riproposta quest’anno in concomitanza con il back to School affiancando il marchio Divella a KitchenAid. Si tratta di elettrodomestici iconici, di alta qualità che aiutano i nostri consumatori nelle preparazioni domestiche e con cui possono gustare i prodotti divella come i biscotti Ottimini! Ci aspettiamo un importante ritorno sulle vendite convinti di poter contare su una clientela affezionata al brand e alla qualità Divella. Per il futuro non escludiamo di estendere questo tipo di campagne anche ad altri prodotti in primis la pasta”.