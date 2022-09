Gelato miracoloso a Santa Maria Maggiore

Un gelato che ha del miracoloso. Potrebbe essere questo il titolo della notizia che parte dall'Italia e sta facendo il giro del mondo. In un cortile all’interno della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma, in zona extraterritoriale, è stata aperta una gelateria. L’idea è stata di monsignor Rolandas Makrickas, nominato alla fine del 2021 da Papa Francesco “commissario straordinario, donec aliter provideatur, con la responsabilità di curare la gestione economica dei beni del capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore”.

La gelateria è stata affidata all'Antica Gelateria del Corso, brand di proprietà di Froneri, joint venture realizzata nel 2016 tra il gruppo inglese R&R e Nestlé. Tra Froneri e il mondo cattolico sembra esserci un feeling speciale, visto che proprio il marchio è riuscito a ottenere un apposito spazio in mostra al Meeting di Rimini appena concluso (I gelati Froneri al Meeting di Rimini).

Secondo il porporato commissario della basilica, la decisione della gelateria è stata assunta “per rispondere alle particolari complessità della gestione economica e finanziaria del capitolo, acuite dalla diffusione della pandemia”. la novità è balzata ora agli onori delle cronache anche se il 30 luglio 2022, al ritorno dal viaggio in Canada, nel tragitto tra l’aeroporto di Fiumicino e la sua residenza, Casa Santa Marta, Papa Francesco si è fermato come di consueto nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore per una preghiera davanti all’icona della Salus populi romani: proprio in quell’occasione gli è stato offerto un gelato per inaugurare la nuova gelateria e scattare qualche foto da utilizzare come immagine pubblicitaria.

Non è tutto. Novità nella novità, la gelateria ha appena inaugurato un gusto di gelato ideato appositamente per il tempio mariano: si chiama nevicata e, come si legge sulla locandina all’ingresso della gelateria, è stato “creato appositamente dai maestri gelatieri di Antica Gelateria del Corso, su commissione della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, un gusto a ricordo del miracolo della nevicata romana del 5 agosto 358 d.C. Fede, arte, storia e tradizione si fondono in un fresco gusto di limone con topping all’arancia, zenzero e nevicata di meringa”.