Barilla, nuova manager per la comunicazione

Simona Gelpi è in procinto di lasciare l’incarico di Head of Group Corporate Communication in Autogrill, dove era approdata nel 2016, per entrare in Barilla come Group Media Relations and External Communication Director.

Laureata in Scienze della comunicazione allo Iulm di Milano, Gelpi ha lavorato in Prelios, Pirelli, Carrefour, prima di entrare in Autogrill dove è rimasta per quasi 7 anni.