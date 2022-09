Macfrut/2. Piraccini: "Accettiamo la sfida di diventare leader di settore"

In occasione della presentazione della prossima edizione di Macfrut, la Fiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Center dal 3 al 5 maggio 2023, Renzo Piraccini, Presidente della fiera, ha dichiarato: “Macfrut è la fiera di riferimento per i professionisti dell’ortofrutta, che non solo fotografa l’esistente ma anticipa trend e tendenze. Come unica manifestazione verticale nel panorama fieristico, accettiamo la sfida di diventare leader di settore, che ci è stata lanciata dal MAECI e Ice-Agenzia attraverso una triplicazione degli investimenti in promozione ed incoming di buyers. Vogliamo realizzare un grande gioco di squadra tra espositori, stakeholder e istituzioni per raggiungere un traguardo strategico per lo sviluppo dell’ortofrutta italiana”.

Da parte sua, Roberto Luongo, Direttore generale di Ice-Agenzia ha spiegato che “con l'edizione 2023 di Macfrut Ice vuole contribuire a far sì che questo sia l'anno della spinta decisiva perché diventi una manifestazione di sempre maggior rilievo internazionale. Ice da sempre punta molto su questa manifestazione ma quest’anno lo fa attraverso ancor più robusti finanziamenti rispetto alle altre edizioni proprio perché ne abbiamo visto il potenziale di crescita e di sviluppo, insieme a Cesena Fiera, per la filiera italiana del settore agroindustria. Il sostegno del MAECI e di ICE in particolare riguarderà innanzitutto le azioni di comunicazione all’estero con presentazioni, conferenze stampa e ogni tipo di informazione utile agli operatori di tutto il mondo. Ma non solo. A Rimini arriveranno oltre 300 importatori e distributori da circa 40 Paesi, con oltre 1500 appuntamenti B2B previsti tra operatori italiani e esteri. L’obiettivo è di rendere Macfrut, nell’arco dei prossimi tre anni, la manifestazione di settore più importante in Europa”.