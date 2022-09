Birrificio tedesco Krombacher annuncia partnership con il Gambero Rosso

Prossimo appuntamento del binomio, la presentazione della Guida Pizzerie 2023, il 22 settembre presso la Mostra di Oltremare a Napoli. Grande attesa per il Premio “La Miglior Carta delle bevande”

Krombacher, noto birrificio di proprietà familiare in Germania, ha scelto l’Italia, culla della più apprezzata enogastronomia, dello stile e del buon vivere, per sviluppare ulteriormente il suo brand, condividendo la sua filosofia e il Dna con il claim "Il gusto della birra naturale". "Una mission fatta di valori improntati al massimo rispetto per le materie prime, i metodi di produzione tradizionali, il territorio, le persone e l’ambiente. Una realtà che ha incontrato pienamente la visione, la passione e la cultura aziendale de Il Gambero Rosso, da oltre 35 anni importante piattaforma in Italia per la comunicazione enogastronomica, nonché punto di riferimento imprescindibile per il comparto, attraverso le sue celebri Guide strumento di rating", riporta oggi una nota.

Dopo l’apertura nel 2021 della filiale italiana di Krombacher sotto la guida Davide Grossi, Country Director Italia, il marchio tedesco, precedentemente presente nel nostro mercato attraverso importatori, ha avviato il suo sviluppo in modo diretto. Fra le attività più rilevanti: la partecipazione, nella primavera 2022 al Beer&Food Attraction di Rimini. Un’esperienza estremamente positiva per la gamma del brand. La partnership con Gambero Rosso è giunta dopo un percorso di conoscenza reciproca diretta e approfondita, che ha portato l’ad di di quest'ultimo, Luigi Salerno, fino alla fonte della birra Krombacher, a Krombach, fra le fitte foreste ai piedi dei Monti Rothaar nella Renania Settentrionale, in Westphalia. Qui ha potuto apprezzare la qualità dei prodotti e i metodi di produzione originali che risalgono al 1803, e da allora in continua evoluzione coniugando innovazione, tradizione nel pieno rispetto dell’ambiente.

Con questo accordo Krombacher diventa, in esclusiva di settore, partner di tre storiche guide di Gambero Rosso per le edizioni 2023 e 2024: Guida Ristoranti d’Italia con il nuovo premio speciale “No Food Waste” dedicato al locale che combatte con azioni concrete lo spreco alimentare; Guida Roma e il meglio del Lazio con il premio speciale “La Novità dell’Anno” avvenutao lo scorso luglio a Palazzo Brancaccio a Roma e Guida Pizzerie d’Italia con il premio speciale Miglior Carta delle bevande, che verrà presentata a Napoli il prossimo 22 settembre. Il marchio tedesco sarà inoltre protagonista allo stand di Gambero Rosso al Vinitaly 2023, dove potrà parlare e raccontare i suoi prodotti a ospiti e visitatori.

Una partnership, conclude la nota, che aprirà la strada anche a nuove iniziative con Gambero Rosso indirizzate sia agli operatori specializzati, che al consumatore finale, che vedono protagonista la birra Krombacher unirsi alle migliori proposte di piatti gourmet e pizze d’autore, per celebrare la convivialità e l’eccellenza sia in Italia che all’estero.