Il business agro batte tutti

Investire in agroalimentare rende più che investire in altri settori. la conferma arriva da Forbes, la rivista americana che ha annunciato un sorpasso che non si vede nemmeno in Formula 1. Il miliardario indiano Gautam Adani ha superato Jeff Bezos e ora è la terza persona più ricca del mondo: il suo patrimonio netto è salito a 150,8 miliardi di dollari, qualche spicciolo in più rispetto al fondatore e presidente di Amazon, la cui fortuna è scesa a 150,2 miliardi di dollari dopo che le azioni del gigante dell’e-commerce sono scese del 7% a New York.

La ricchezza di Adani è quasi triplicata rispetto all'anno scorso, poiché le azioni delle sue società sono aumentate vertiginosamente sulla scia di una rapida espansione a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia. In cosa investe il terzo uomo più ricco della terra? Il suo Adani group (e la Adani exports limited) con sede ad Ahmedabad nello Stato del Gujarat, in India, fa di lui un magnate delle infrastrutture ma il miliardario possiede partecipazioni in sei società quotate in borsa che operano nei settori dell’energia elettrica, dell’energia verde, del gas, dei porti e, non ultimo, dell'agricoltura e del retail food and beverage. Un colosso che ha una capitalizzazione di mercato, al 15 settembre 2022, di oltre 253 miliardi di dollari.

Attraverso una joint venture con Wilmar International di Singapore e Adani Enterprises, Adani Wilmar Limited è diventata una delle maggiori aziende indiane di oli alimentari e prodotti alimentari: il portafoglio dell'azienda comprende il marchio di punta, Fortune, che offre la più ampia varietà di oli che vanno dalla soia, alla crusca di riso, alle arachidi, alla senape, ai semi di cotone e agli oli funzionali. Altri prodotti includono riso basmati, legumi, pezzi di soia, besan, farina di frumento, zucchero e khichdi superfood pronti per il consumo.

Che l'agroalimentare paghi, lo dimostra un altro dato, sempre tratto dalla classifica di Forbes degli uomini più ricchi. Adani, infatti, è diventata la persona più ricca dell’Asia nel febbraio di quest’anno, quando ha superato il "collega" miliardario indiano Mukesh Ambani, il cui attuale patrimonio di 90,1 miliardi di dollari lo colloca all’ottavo posto.

In cosa investe Ambani, detto anche "Re del ferro"? Presidente, amministratore delegato e maggiore azionista di Reliance Industries Limited, è proprietario di un gruppo che opera principalmente nella raffinazione e nella petrolchimica: nata negli anni '80, l'azienda si è espansa arrivando a possedere la catena di negozi più vasta del paese e una società di telecomunicazioni, la "Jio".

Tra i marchi in cui Ambani ha diversificato la sua attività spicca Reliance Retail, vendita al dettaglio del gruppo: l'azienda nata nel 2006 gestisce negozi di vicinato, supermercati, ipermercati, negozi all'ingrosso cash & carry, negozi specializzati e negozi online e ha democratizzato l'accesso a tutti i tipi di prodotti e servizi in tutti i segmenti per tutti i consumatori indiani. Dalla sua nascita è cresciuta e oggi serve oltre 100.000 clienti ogni ora e vanta oltre 156 milioni di clienti registrati.

La società, si legge sul sito web, "ha portato un gran numero di agricoltori e piccoli produttori in prima linea nella rivoluzione della vendita al dettaglio, collaborando con loro per la crescita". Al 2021 Reliance Retail gestisce 12.711 negozi in oltre 7.000 città con una superficie di vendita al dettaglio di oltre 33 milioni di metri quadrati.