Immobiliare, Dea Capital Re crea primo fondo paneuropeo

DeA Capital Real Estate Sgr ha annunciato l’istituzione del suo primo fondo paneuropeo dedicato ad investitori istituzionali: DeA Capital Real Estate Investment Fund I, con un obiettivo di raccolta sino a 500 milioni di €. Il Fondo, di diritto lussemburghese (RAIF), investirà nei principali mercati europei, in immobili con destinazione d’uso uffici e, in percentuali minori, in asset ad uso ricettivo e retail. La strategia di investimento di DeA Capital Real Estate SGR - spiega una nota - è quella del built to core che, cogliendo le attuali tendenze del mercato, offre agli investitori l’opportunità di difendersi dall’aumento dell’inflazione e di valorizzare al meglio il loro investimento real estate. Al centro della strategia di asset allocation c’è infatti la trasformazione e la riqualificazione degli asset del Fondo in prodotti core, con posizioni locative redditizie, tenant di elevato standing, attenzioni alle caratteristiche ambientali, sociali e di sostenibilità energetica degli edifici, divenute ormai una priorità per gestori ed investitori.

“Questo fondo paneuropeo esg con strategia built to core risponde perfettamente ad una diversificazione del rischio su diverse piazze - ha dichiarato Emanuele Caniggia, Head of real estate di DeA Capital - e ad un obiettivo di evoluzione dell’investimento real estate di medio lungo periodo riuscendo a coniugare stabilità dei rendimenti e miglioramento della sostenibilità energetica e sociale. Siamo molto orgogliosi dei team di altissimo livello che abbiamo in tutti i paesi e di poterli mettere a servizio dei nostri investitori in un progetto comune.”

DeA Capital Real Estate SGR è parte della Piattaforma DeA Capital, il principale operatore italiano indipendente nell’Alternative Asset Management per attivi in gestione, con Combined Assets Under Management pari a circa 26,7 miliardi di € nei settori Real Estate, Credit, Private Equity e Multi Asset/Multi Manager Solutions. Grazie alla presenza europea della Piattaforma DeA Capital, il nuovo Fondo DeA Capital Real Estate Investment Fund I potrà avvalersi di investment management team, interni al gruppo, attivi sul territorio e con una profonda conoscenza dei mercati real estate in Spagna, Francia, Polonia e Germania.