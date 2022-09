Costadoro Social coffee apre a Vercelli

Pochi giorni, poche ore potremmo dire e verrà inaugurato il nuovo Costadoro Social Coffee Vercelli. L'apertura ufficiale è fissata per il 23 settembre in Via Giovanni E Ottavio Laviny 67. Questo nuovo negozio rappresenta una tappa nel progetto dell’azienda torinese produttrice di caffè di alta gamma che rappresenta oggi una realtà industriale presente in oltre 40 paesi: sarà gestito dalla Cooperativa Sociale 181 - Il Mattarello, il primo biscottificio-pasticceria artigianale italiano basato sul lavoro di persone con diverse vulnerabilità umane.

Il Costadoro Social Coffee Vercelli è destinato a essere un luogo con due anime: una più attiva che intende rispondere alla necessità di luoghi di aggregazione attraverso un social caffè e uno spazio di co-working dove “creare” insieme, una più riflessiva e pensante proponendo iniziative culturali, educative e generative.

Negli spazi del nuovo Social Coffee, che sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 7:30 alle 20, verrà servita la miscela RespecTo, 100% arabica biologico compostabile e fairtrade: accanto, un’offerta di caffetteria classica a cui si affiancheranno sfiziosi hot, cold e shakerati. Sarà uno spazio per chi studia e lavora, dove costruire momenti di animazione, aggregazione grazie alla collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale: cuore dell’iniziativa sarà la possibilità per i giovani di usufruire, negli spazi adiacenti il locale, di un servizio Informagiovani del Comune di Vercelli, il centro per l’impiego e le agenzie formative partner dell’iniziativa.

L’innovativo progetto, finanziato dalla Fondazione Peppino Vismara, è pensato soprattutto per "creare valore per il territorio". Nata a Vercelli nel 2015 per volontà di Diapsi, associazione che si occupa di persone con disagio psichico, la Cooperativa 181 apre Il Mattarello con l’obiettivo di unire l’arte pasticcera e il gusto salato delle proprie produzioni alla capacità di creare una realtà di sviluppo sociale e di inserimento lavorativo in particolare per persone disabili o a rischio di esclusione sociale. Nel 2018 la cooperativa Il Mattarello rischiava di chiudere: Caritas Eusebiana e Arcidiocesi di Vercelli decisero di intervenire per non perdere questa importante risorsa in risposta alla carenza di lavoro per i giovani del territorio.

Da qui l’idea del nuovo board di creare un “caffè sociale”, che valorizzasse il know-how e le peculiarità del Mattarello come la cura verso le persone fragili attraverso il lavoro, l’attenzione per i prodotti locali e di qualità, applicandole a una nuova sfida: quella di coinvolgere i giovani della città in un percorso di “crescita sociale” e di inclusione.

Da alcuni anni Costadoro porta avanti iniziative per sensibilizzare gli operatori del settore, ma anche i clienti finali dei bar, alle attenzioni verso i più fragili. Nel 2021 nel corso del Turin Coffee Festival l’ad di Costadoro Giulio Trombetta ha illustrato il progetto “Il caffè per tutti: inclusione e supporti accessibili nei bar”, sviluppato nei punti vendita Costadoro Social Coffee, a Genova e Monaco e a Torino. L’obiettivo è quello di offrire un supporto a bambini e adulti con bisogni comunicativi complessi, legati a disturbi del neurosviluppo e della vista, in un’ottica di accessibilità e inclusione reali.