Oggi a Bruxelles il Consiglio Agrifish

Ribadito dall'Italia il no al Nutriscore e la necessità di difendere il diritto dei consumatori europei ad avere informazioni e non condizionamenti

Etichettatura, revisione delle emissioni industriali, grandi carnivori, pesca e fitofarmaci: questi solo alcuni dei temi al centro del Consiglio Agrifish tenutosi oggi a Bruxelles, sotto la presidenza di turno ceca, cui ha preso parte il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali italiano Stefano Patuanelli.

Il tema dell'etichettatura, in particolare gli elementi relativi all'origine e alla scadenza del prodotto e le sue componenti nutrizionali nell'etichetta fronte pacco, è stato al centro della colazione di lavoro del Consiglio Ue. Il ministro Patuanelli ha confermato il no dell'Italia al Nutriscore e la necessità di difendere il diritto dei consumatori europei ad avere informazioni e non condizionamenti e di non cercare di omologarsi a modelli basati su processi industriali dannosi sia per la salute che per l'ambiente.