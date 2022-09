Cantina Valle Isarco, fatturato in forte crescita (+23%)

Cantina Valle Isarco il 31 agosto 2022 ha chiuso l’anno fiscale segnando + 23% sui ricavi rispetto al 2021 e + 20% rispetto all’anno record, il 2019. Tradotto in cifre, la più giovane cooperativa vinicola dell’Alto Adige è passata dai 6.300.000 di euro di fatturato del 2021 ai 7.600.000 di euro del 2022.

Un incremento di fatturato costante della cantina negli ultimi anni, che è passata dai 4,3 milioni di euro del 2014, anno dell’ingresso in azienda del direttore generale Armin Gratl, agli attuali 7,6 milioni. Uno sviluppo e una crescita anche in termini di soci e non solo: Cantina Valle Isarco, infatti, conta oggi 135 soci e 150 ettari di vigneti in 11 Comuni, da Bolzano fino a Bressanone.

Secondo una nota dell'azienda, "il successo di Cantina Valle Isarco sicuramente è dovuto anche al grande lavoro di comunicazione del territorio in cui è fortemente radicata e che punta a interpretare con lungimiranza. Nasce in quest’ottica la nuova etichetta della linea Aristos che debutterà sul mercato a ottobre .Abbiamo un territorio meraviglioso – afferma Gratil - che ci dona vini unici per sapore, aroma e profumo e, quindi, è giusto puntare su di esso valorizzandolo. Aristos è un Pinot Nero interpretato da un territorio di montagna come il nostro, quindi diverso dal classico stile altoatesino a cui siamo abituati. Crediamo che i cambiamenti climatici costringeranno a trovare nuovi territori vinicoli anche per questo vitigno, alzando la quota e qui il Valle Isarco certo le altitudini non mancano. Questo, comunque, resta un prodotto di nicchia, i nostri portabandiera resteranno sempre Kerner e Sylvaner".

Cantina Valle Isarco fattura l’85% in Italia, la cui metà in Alto Adige e il restante nelle altre regioni italiane, e il 15% all’estero. Il canale Ho.Re.Ca. rappresenta un focus imprescindibile nell’ambito della strategia distributiva intrapresa dalla cantina, con eccezione dell’Alto Adige in cui registra circa l’8% del fatturato anche nella GDO. Il risultato del 2022 è frutto di una crescita in tutti i settori - Ho.Re.Ca. Italia, export, eCommerce - che ha portato alla vendita di 1.050.000 bottiglie (erano con 900 mila nel 2021).