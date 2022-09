Ortofrutta globale: le mele Kissabel in arrivo sugli scaffali

È iniziata tra la fine di agosto e l’inizio di settembre la raccolta delle prime mele Kissabel della nuova stagione nell’Emisfero Nord. Una raccolta precoce, che porterà la gamma di mele a polpa colorata sui banchi dei punti vendita con un anticipo di 10-15 giorni, Frutto di oltre 20 anni di ricerca con metodi esclusivamente naturali, sono prodotte da 14 paesi in 5 continenti e rappresentano il più ampio assortimento di mele a polpa rossa, caratterizzato da differenti colori della buccia e della polpa, gusti e tempi di raccolta.

I primi a staccare i frutti sono stati i partner francesi Mesfruits e Blue Whale e gli svizzeri di Fenaco. Per la prima volta il Regno Unito commercializzerà tutta la gamma grazie al produttore WorlwideFruit che distribuirà anche la varietà Rouge, mentre Greenyard continuerà a proporre le varietà Orange e Jaune. A inizio ottobre comincerà la raccolta anche in Germania, con il partner Red Apple Germany Consortium, e in Italia, dove a coltivare le Kissabel sono Melinda, Rivoira e VIP. Nel 2023 partirà inoltre la prima campagna commerciale anche del partner statunitense NBT.

La quantità di prodotto disponibile è in costante incremento: Fabio Zanesco, Sales and Marketing Manager di VIP, conferma un incremento produttivo di circa il 30%, purtroppo in parte ridimensionato da un minore packout a causa dell’andamento climatico. Il prodotto disponibile sarà comunque maggiore rispetto al 2021, permettendo a nuovi clienti e canali di gustare questa specialità.

La campagna si annuncia interessante anche per il partner britannico Worldwide Fruit, molto motivato dalle prime disponibilità della varietà Rouge viste come opportunità sia sul mercato interno che per l’export: “Nel Regno Unito la finitura della buccia – commenta Hannah McIlfatrick, Sales Manager di Worldwide Fruit – sembra molto buona e, a condizione che l'approvvigionamento idrico continui, il profilo delle dimensioni dei frutti sembra molto migliore rispetto allo scorso anno”.

In molti paesi, l’apice delle attività promozionali sarà in ottobre, a ridosso di Halloween, in relazione soprattutto alle mele a buccia e a polpa rossa.

“In Francia, concentreremo ancora una volta le attività promozionali in store in occasione di Halloween – spiega Adrien Touzet, Export Marketing Manager di Blue Whale – Abbiamo preparato una borsa a tema e un gioco rivolto ai consumatori. Per tutto il periodo di vendita della gamma Kissabel abbiamo inoltre predisposto dei materiali informativi per i punti vendita e nuovi imballaggi da 6 e 8 frutti. Questi imballaggi saranno utilizzati anche per i mercati europei, dove siamo organizzati per predisporre, eventualmente, attività in store ad hoc”.

L’engagement del consumatore è al centro anche della strategia del partner italiano VIP: “Ci aspettiamo una stagione delle vendite dinamica – spiega Zanesco –, ci concentreremo su degustazioni sia nella distribuzione moderna che nel mercato tradizionale per incuriosire i consumatori e useremo lo speciale multipack Kissabel per sampling ai clienti B2B”.

Ad arricchire e completare la campagna marketing del brand sarà infine la partecipazione a Fruit Attraction, dal 4-6 ottobre 2022 a Madrid, con uno stand dedicato (F02F, padiglione 8). La fiera, che si svolge in piena campagna di raccolta, rappresenta per il brand una vetrina ormai imprescindibile per presentare i prodotti, farli degustare e creare awareness sulle caratteristiche esclusive della gamma.