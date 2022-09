Sorma (macchine per ortofrutta) lancia nuovo sito

Sorma Group, azienda tra i leader mondiali in macchinari e packaging per l'ortofrutta, apre la stagione autunnale col nuovo sito web (www.sormagroup.com) interamente rinnovato nel design e nella struttura. In linea con il crescente potenziale della digitalizzazione e della tendenza a utilizzare il web come fonte di ricerca primaria, il sito si caratterizza per una maggiore fruibilità e completezza di informazioni sull’intera offerta di Sorma Group.

“Sorma Group, dopo quasi 50 anni di storia, d’invenzioni, di successi e di acquisizioni – spiega Mario Mercadini, Marketing Manager dell’azienda – è la sola realtà in grado di progettare un’intera linea di lavorazione, dalla A alla Z. La volontà di realizzare un nuovo sito web arriva dall’esigenza di dare modo a tutti i nostri clienti di scoprire, in maniera semplice e intuitiva, la vasta scelta dei prodotti del Gruppo Sorma. Non è stato facile organizzare un’offerta integrata di oltre 160 modelli di macchinari e oltre 50 modelli di packaging, ma volevamo dare ai nostri clienti un servizio di supporto ulteriore. Il sito è infatti il nostro “commerciale digitale” che deve guidare e orientare il visitatore tra le nostre soluzioni; uno strumento online, fruibile in ogni momento e complementare all’attività di supporto rapida ed efficace che in Sorma garantiamo ai clienti in presenza e sulla quale continueremo a puntare. Per noi è importante che il cliente trovi facilmente, velocemente e in modo esaustivo le risposte alle domande che si pone sia sui canali fisici che su quello digitale”.

L’architettura del sito rispecchia correlazione con le attività dell'azienda: l’interrelazione tra le varie sezioni permette perciò, cercando un solo elemento del processo, di essere rimandati anche a tutte le altre possibili soluzioni ad esso correlate. Per esempio, ricercando una tipologia di packaging è possibile accedere direttamente alla pagina delle confezionatrici compatibili. Per ogni macchina o packaging sono inoltre indicati i prodotti ortofrutticoli per cui è idoneo e le tipologie per cui può essere comunque utilizzato.

Macchine, Packaging, Selezionatrici sono le tre voci del menù in cui è suddivisa l’offerta di prodotti di Sorma Group. Alle selezionatrici è dedicata una pagina specifica per l’importanza che Sorma vuole dare a questi prodotti, legati a software e a tecnologie differenti da quelle delle pesatrici e confezionatrici e concepiti come categoria a sé anche dagli stessi operatori ortofrutticoli.

La navigazione è studiata per mettere al centro le diverse esigenze dei clienti. Una delle innovazioni più importanti e all’avanguardia, che avvicina l’azienda ai visitatori, è il rendering interattivo. Inserito in apertura nella sezione Macchinari, riproduce le fasi di lavorazione dell’ortofrutta in magazzino. Cliccando su quella d’interesse si arriva rapidamente all’elenco di tutti i macchinari necessari e alle pagine dedicate a ciascuno di essi. Oppure, grazie ai filtri presenti nelle sezioni Macchinari, Packaging, Selezionatrici, si può iniziare la ricerca partendo dalla tipologia (o dalle caratteristiche) di frutta e verdura da lavorare ed essere indirizzati alle soluzioni di packaging e ai macchinari idonei.

“Il nuovo portale è il biglietto da visita di Sorma – prosegue Mercadini – E' pensato per trasmettere la filosofia di lavoro dell’azienda che si basa proprio sul dare una risposta completa e correlata alle varie necessità degli operatori ortofrutticoli nel post raccolta. Sia con un approccio verticale, con prodotti di alta qualità interamente progettati, sviluppati e realizzati da Sorma, sia orizzontale con l’ampiezza dell’offerta di macchinari e di materiali per il packaging (bande, reti, etichette). Un altro obiettivo del sito è tramettere l’identità unica del Gruppo, che significa capacità di assistere i propri clienti nel mondo, conoscenza delle esigenze specifiche di ogni paese, ma anche diffusione delle esperienze positive maturate altrove”.

Il nuovo sito è solo la prima delle novità che Sorma Group presenterà nel corso dell’autunno: prossimi appuntamenti a Fruit Attraction (Madrid) e a Interpoma (Bolzano).