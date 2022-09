La Russia sostituisce la Coca Cola con la Dobry Cola

I tragici eventi della guerra tra Russia e Ucraina prendono giustamente il sopravvento ogni giorno sulle pagine di giornali e tv, a volte mettendo in secondo piano news ugualmente importanti anche se di stampo diverso in quanto appartenenti a settori meno impattanti, come il food and beverage, per esempio. È il caso della Coca Cola che non viene più commercializzata in Russia: al suo posto è partita in questi giorni la vendita della bevanda sostitutiva, la Dobry Cola prodotta da Coca-Cola Hbc, Hellenic bottling company, l'imbottigliatore di The Coca-Cola Company. Non si tratta di maquillage, perchè le due aziende sono totalmente distinte.

A questo punto la Dobry Cola si candida a essere la principale alternativa alla Coca-Cola in Russia, pur non essendo l'unica: tantissime aziende locali, con l'uscita della bevanda gassata più famosa al mondo, hanno iniziato a produrre bibite a base di cola.

La ricetta (e il gusto) della Dobry Cola sembrano essere molto simili al più famoso prodotto originale. Coca-Cola è stata una delle prime multinazionali che hanno abbandonato la Russia dopo l'invasione in Ucraina: con il ritiro dell'azienda dal territorio russo, molti competitor hanno approfittato dell'uscita di scena per diffondere nuovi prodotti nel mercato. E così, approfittando di un nome abbastanza conosciuto dai consumatori russi, nelle ultime settimane sono partite la distribuzione e la vendita della Dobry Cola.

Coca Cola Hbc si è prontamente prodigata a precisare che la bevanda non è un plagio perché non ha nulla a che vedere con la casa di Atlanta. Con sede in Svizzera, Coca-Cola Hbc si è separata negli ultimi mesi, rendendosi indipendente da The Coca-Cola Company, proprio con l'obiettivo di riempire un vuoto lasciato nel mercato. Strategia attuata non solo in Russia: come abbiamo riportato pochi giorni fa, ha acquistato Esm Effervescent sodas, per 45 milioni di Euro (Grecia. Coca Cola Hbc compra i premium di Esm). Non solo. Coca-Cola Hbc ha esteso il proprio business con brand locali russi, come Multon Partners, società di proprietà della multinazionale svizzera dal 2005, che produce succhi di frutta a marchio Dobry.

Come ha spiegato il ceo Zoran Bogdanovic, Coca-Cola Hbc è pronta a sostituire non solo la Coca-Cola, ma anche altri prodotti famosi in tutto il mondo e apprezzati anche dai russi, come la Fanta e la Schweppes: le alternative dovrebbero essere immesse nel mercato nel prossimo autunno.