Lotta allo spreco alimentare, Assica in prima linea

Quello dello spreco alimentare sta diventando l'argomento da prima pagina nel settore agroalimentare. Come abbiamo messo in risalto (Cibo buttato, la frutta è l'alimento più sprecato del pianeta) la frutta patisce più di tutti il fenomeno, ma anche carni e salumi sono al centro dell'attenzione. Non a caso Assica ha accolto l'appello della Fao che denuncia come ancora il 17% del cibo nel mondo venga sprecato nella vendita al dettaglio e al consumo, stimolando gli enti pubblici e privati a lavorare per ridurre le perdite e gli sprechi di cibo.

Proprio per questo Assica, in collaborazione con il Banco Alimentare promuove il 30 settembre l’evento "Lotta allo spreco: da attività sociale a strategica d'impresa". L’appuntamento, aperto ad aziende, professionisti del settore e giornalisti è un webinar con cui l’associazione intende spiegare i processi operativi, le procedure, la logistica, gli strumenti, l’igiene e sicurezza degli alimenti oggetto di donazione.

Il recupero come valore e le eccedenze come risorsa: sono questi i 2 pilastri della strategia che Assica ha sviluppato con la Fondazione Banco Alimentare onlus in modo che i salumi italiani facciano la propria parte nella lotta allo spreco alimentare. Non è un caso che Assica abbia indetto il webinar proprio il 30 settembre: il giorno prima, il 29 settembre, in tutto il mondo si celebra l’International day of awareness of food loss and waste, promosso dalla Fao.

L’appuntamento, aperto ad aziende, professionisti del settore e giornalisti è online dalle 14.30 alle 16.00. Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link, indicando i propri dati e una mail per ciascun partecipante: https://webinar-assica-bancoalimentare.eventbrite.it

Il webinar di Assica e Banco Alimentare si innesta nel ventaglio di iniziative promosse da Assica per favorire lo sviluppo sostenibile del settore della salumeria italiana. Questo è quanto viene sottolineato nel “Programma sostenibilità” presentato durante l’assemblea generale 2022. Assica ha recentemente presentato il suo programma di Sostenibilità, che ha individuato il Goal 12 dell’Agenda 2030 dell’Onu dedicato al Consumo e produzione responsabili come uno degli obiettivi più urgenti.

“L’Associazione industriali delle carni e dei salumi ha particolarmente a cuore la lotta allo spreco -spiega Davide Calderone, direttore Assica-. Da una recente indagine fra le nostre aziende che hanno partecipato al programma Measure what matters, ossia Misura ciò che conta, risulta che oltre una su 4, pari al 26,4% abbia identificato il Goal numero 12 come prioritario, con riguardo alla lotta allo spreco alimentare per migliorare il proprio profilo di sostenibilità in relazione agli Sdgs".

"Assica -sottolinea il direttore- ha siglato il 29 luglio 2022 un Protocollo d’intesa con Banco Alimentare Onlus per incentivare sinergie per un modello di produzione e consumo responsabile. Il Banco Alimentare recupera, infatti, eccedenze alimentari da molteplici donatori della filiera agroalimentare e le dona alle strutture caritative che accolgono persone in difficoltà".

“Siamo lieti di aver avviato questa nuova collaborazione in un momento di difficoltà economica e sociale per il nostro Paese -dice Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus-. Oggi è più che mai prioritario unire le forze per dare risposte concrete a chi ha più bisogno”.

"Ci proponiamo -aggiunge Calderone- di sensibilizzare consumatore, con iniziative come l’Etichetta consapevole o il nostro progetto di comunicazione Trust Your Taste-Choose european quality, che tradotto suona come Fidati del tuo gusto: scegli la qualità europea. Un progetto che dedica alla lotta allo spreco una sezione del sito e promuove iniziative di formazione come questo webinar”.

Questo il programma dei lavori:

SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE Davide Calderone – Direttore ASSICAGiovanni Bruno – Presidente Fondazione Banco Alimentare Donato Didonè – Consigliere di Amministrazione e volontario Fondazione Banco Alimentare

IL BANCO ALIMENTARE: MISSION E RUOLO NELL’ATTUALE CONTESTO DELL’AIUTO ALIMENTARESalvatore Maggiori – Direttore Generale Fondazione Banco Alimentare

“LA FILIERA DEL RECUPERO” E LA CESSIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI COME RISORSA: ISTRUZIONI PER L’USO Vittore Mescia – Responsabile Operation Fondazione Banco Alimentare

CSR, SDGs E SOSTENIBILITA’: IL VALORE DEL RECUPERO NELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE AZIENDALEGiuliana Malaguti – Responsabile Comunicazione Fondazione Banco Alimentare

CASE STUDY: LA TESTIMONIANZA DI Nestlé Italiana S.p.A.Daniela Mazzucchelli - Public Affairs Specialist