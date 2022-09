Purina punta sulla rigenerazione delle risorse grazie a 6 nuovi commitment

Purina, azienda leader in Europa nella cura degli animali da compagnia, ha presentato al BetterWithPets Forum 2022 sei nuovi impegni dedicati a migliorare la vita e il benessere dei pet, delle persone e la salute del nostro pianeta. Purina riconosce la necessità di adottare misure più ambiziose e d'impatto per rispondere alle attuali sfide sociali e ambientali. I 6 impegni sono stati sviluppati per garantire che l'azienda operi all’interno dei “confini del pianeta” (Planetary Boundries) entro cui l'umanità può continuare a svilupparsi e prosperare per le generazioni a venire: sono stati infatti concepiti per affrontare le aree chiave dell'impatto sociale delineate negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite entro il 2030. Questo processo ha permesso a Purina di definire i nuovi impegni e di fissare i propri obiettivi chiave.

I nuovi commitment si basano sulla volontà di Purina di fornire un'alimentazione di alta qualità per i pet, affrontando e contribuendo al contempo a questioni sociali e ambientali più ampie. Tra questi, il miglioramento della salute delle persone in situazioni di vulnerabilità facendo leva sul potente legame uomo-pet e l'accelerazione della transizione verso sistemi alimentari rigenerativi. L'azienda lavorerà anche per aiutare a far progredire la rigenerazione del suolo e degli ecosistemi oceanici passando a sistemi circolari riparativi per aiutare a rigenerare sia l'oceano che la terra. Ciò include la riduzione dell'eccesso di azoto e fosforo dall'uso di fertilizzanti, il sostegno a progetti di ripristino di alghe marine per assorbire le emissioni di carbonio e il deflusso chimico, promuovendo una maggiore biodiversità e la deacidificazione degli oceani.

In Italia l’evento internazionale è stato preceduto da una breve conferenza tenuta da Rafael Lopez, Regional Director Italia e Sud Europa di Purina, per entrare più nel dettaglio dei progetti sviluppati sul territorio italiano e soffermarsi sulla volontà di Purina di contribuire a un cambiamento positivo nel mondo, partendo dai pet e dalle loro necessità e arrivando all’intero pianeta. Questi ha infatti dichiarato "È un onore per me farmi portavoce degli impegni a cui Purina ha deciso di dedicarsi; il nostro è un impegno profondo e concreto: stiamo vivendo un momento decisivo in cui le azioni di oggi impatteranno inesorabilmente sul futuro, per questo con i nostri nuovi impegni vogliamo accelerare e dare un contributo tangibile per il benessere dei pet, delle persone che li amano e del pianeta su cui abitiamo. Da amante e proprietario di pet conosco bene le necessità dei nostri amici a quattro zampe, e dall’altro sono profondamente consapevole dell’incredibile potere della relazione uomo-pet, in grado di portare comprovati benefici a supporto della salute delle persone, per questo sono ancora più orgoglioso che Purina abbia deciso di impegnarsi fattivamente in questo ambito”.

Per sommi capi, i nuovi commitment sono: 1. Innovare l'alimentazione dei pet e gli ingredienti di partenza attraverso pratiche rigenerative; 2. Promuovere l'adozione dei pet facendo leva sulle partnership; 3. Promuovere programmi di possesso responsabile dei pet ; 4. Promuovere la salute delle persone attraverso il potere del legame animale-uomo; 5. Lavorare per un futuro senza rifiuti; 6. Contribuire alla rigenerazione degli ecosistemi del suolo e degli oceani.