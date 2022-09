Golf: finalissima dell'11° Torneo Rigoni di Asiago al Club Resort Argentario

A remare contro, ed è proprio il caso di dirlo, è stata la pioggia via via sempre più forte, ma i golfisti amano a tal punto questo sport che hanno tirato dritto. Come per magia dalle sacche sono usciti gli impermeabili gialli e con grande aplomb la gara è arrivata alla fine anche se solo con 9 buche anziché le previste 18. Si sono così concluse sul green dello splendido Golf Club Argentario le 12 tappe di questo torneo, ormai giunto alla sua undicesima edizione, che si sono disputate in altrettanti prestigiosi circoli. Un torneo che ha attirato ben 1500 partecipanti a dimostrazione che negli anni è diventato un appuntamento molto ambito.

Per Rigoni di Asiago, lo sport, inteso come benessere e amore per una sana competizione, è ormai diventata una mission in perfetta sintonia con la sua filosofia che pone al di sopra di tutto la salute del consumatore e la sostenibilità ambientale. Il golf, per l’azienda veneta, oltre alla vela, all’ hockey e alle corse non competitive, è una scelta quasi scontata. I golfisti infatti sono dei veri amanti della natura e lo dimostrano usando la massima attenzione con cui attraversano i green perfettamente curati e si destreggiano con grande maestria tra le buche, senza intaccare minimamente le bellezze naturali che li circondano.

Anche quest’anno, le hostess della postazione Rigoni di Asiago, in perfetta sintonia con lo stile di questo sport, hanno affrontato l’inclemenza del tempo con grande professionalità, preparando deliziosi stuzzichini per tutti a base di Fiordifrutta e Nocciolata, due straordinarie chicche della gamma dell’azienda veneta, buonissime e soprattutto biologiche al 100%. I partecipanti al torneo sono stati ospiti del prestigioso Argentario Golf & Wellness Resort per due notti e hanno partecipato a una fantastica cena di gala. Per tutti, oltre ai vincitori, bellissimi premi firmati Rigoni di Asiago.

Come nelle altre edizioni, durante le tappe sono state organizzate dei putting green per una raccolta fondi di solidarietà destinata a due case famiglia: Fata Onlus e Famiglie aperte sul mondo. Inoltre, durante le 12 tappe, Rigoni di Asiago ha partecipato con una postazione di cortesia anche ad altrettante gare di giovanissimi che si sono svolte in contemporanea al Torneo riscuotendo un grande successo … di gola e di sport!

Ecco i vincitori della finale:

1.a coppia lordo Anna Rigoni / Andrea Cappellato punti 21

2.a coppia netto Pietr Boer / Enrico Della Bianca punti 20

3.a coppia netto Paolo Zampetti / Pietro Zampetti punti 20