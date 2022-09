Contro lo spreco, ricette "stellate" con le eccedenze alimentari

Torna con una edizione speciale Chef Save The Food, il progetto di CODICI Lombardia finanziato dalla Regione con l’obiettivo di educare a un consumo alimentare sostenibile e responsabile, evitando gli sprechi. Si tratta di un cooking show nato nel 2017 sui social network che per questa edizione prevede dieci puntate durante le quali altrettanti chef, ciascuno accoppiato con una famiglia, si sono cimentati in una sfida contro lo spreco alimentare creando nuovi piatti a partire dai cibi avanzati dalle famiglie stesse. “Un messaggio forte e un linguaggio chiaro –ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, intervenuto questa mattina alla presentazione del progetto a Villa Mirabello a Milano–, rivolto in particolare alle giovani generazioni e a coloro che frequentano i social. I dati sullo spreco alimentare sono purtroppo in aumento. Serve una sensibilizzazione capillare e il coinvolgimento di chef rinomati che inventano ricette partendo dalle eccedenze alimentari delle famiglie può essere una soluzione efficace”.

“Quest’anno Chef Save The Food torna in un’edizione speciale – dichiara Davide Zanon, responsabile dell’Ufficio progetti di CODICI e responsabile regionale di CODICI Lombardia –, e con un obiettivo ancora più grande: coinvolgere la grande distribuzione nella lotta allo spreco alimentare. In collaborazione con Carrefour, una delle maggiori catene di supermercati presenti sul territorio lombardo, abbiamo pensato di coinvolgere lo chef Giuseppe Postorino, per utilizzare i prodotti in scadenza, i prodotti con packaging danneggiato, le rimanenze di magazzino e gli avanzi ancora commestibili per preparare gustose ricette”.

Partendo dall’approccio culinario, lo show si è posto l’obiettivo di diffondere i temi legati all’uso sostenibile delle risorse per la salvaguardia e la conservazione dei territori. Il successo del progetto ha portato alla realizzazione di una seconda stagione, con un format in parte rivisto, ma con gli stessi obiettivi di educazione e sensibilizzazione. Le preparazioni verranno riprese realizzando così 10 video da circa 5 minuti ciascuno, da utilizzare per la comunicazione del progetto sui social media e, di conseguenza, come miglior mezzo per educare e sensibilizzare i cittadini consumatori sulla tematica dello spreco alimentare e del ruolo attivo che essi stessi possono avere nella lotta al fenomeno. Il ricavato dei prodotti venduti andrà in beneficienza a un ente benefico individuato in fase progettuale.