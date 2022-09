Taste of Italy 2 rileva maggioranza di International Food

Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare, gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, ha acquisito una partecipazione di maggioranza del 55% in International Food Srl, produttore di bevande vegetali di proprietà della famiglia Gallo. I termini economici dell'operazione non sono stati resi noti.

Precursore del nuovo stile alimentare plant-based fin dal 1977, la famiglia Gallo è attiva nel settore attraverso la produzione artigianale di alimenti a base vegetale. Grazie a un know-how tecnologico all’avanguardia, Salvatore Gallo dal 1993 si specializza nella produzione di bevande vegetali, dando vita nel 2016 ad International Food a Sant'Arcangelo di Romagna.

International Food controlla i marchi Barista Protagonista, Terra e Pane, MirVana Bio, Vegan Style e Vivi Così, che si rivolgono al mercato dei drink vegetali generando ricavi complessivi per 15 milioni di euro.

la società sviluppa oltre il 70% del proprio fatturato all’estero, e negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa grazie a forti competenze di product development, una filiera prevalentemente italiana, e un’offerta in continua evoluzione coerentemente con il dinamismo del mercato sottostante.

Una nota spiega che "Taste of Italy 2, intende sostenere lo sviluppo della società nel mercato domestico e internazionale, rafforzando i canali distributivi e i mercati serviti, oltre a supportare la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo che garantirà il miglioramento di efficienza e servizio ai clienti". La famiglia Gallo manterrà una partecipazione significativa a fianco di Taste of Italy 2.

Samuele, Luca e Caterina Gallo, che manterranno ruoli operativi nella società, hanno commentato: “Siamo felici che Taste of Italy abbia compreso le potenzialità di sviluppo di International Food, attività nata grazie all’imprenditorialità e visione di nostro padre Salvatore, vero precursore del plant-based. Dopo quasi 50 anni di attività della nostra famiglia in questo mercato, percepiamo che è il momento giusto per investire sulla crescita e siamo convinti che Taste of Italy sarà il partner giusto per riuscire a cogliere tutte le opportunità che il mercato ha da offrirci. Un riconoscimento particolare va a nostra madre Mirvana, che con tanta passione e devozione ha portato avanti un’idea in cui credeva fortemente”.

Stefania Boroli, Investment Director di Taste of Italy, ha commentato: “In International Food abbiamo trovato l’angolo ideale per entrare nell’interessante settore delle bevande vegetali, che siamo convinti sia destinato a una continua crescita trainato dalla domanda di prodotti “better for you, better for the planet””. Pierluca Antolini, Managing Director di Taste of Italy, ha aggiunto: “International Food è una realtà che ha dimostrato di essere capace di crescere più del mercato grazie a competenza, qualità e passione; non vediamo l’ora di contribuire a una nuova fase di forte sviluppo insieme a Samuele, Luca e Caterina Gallo”.