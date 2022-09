Usa: produttori di pesticidi Syngenta e Corteva denunciati alla Corte Federale

La Federal Trade Commissio (FTC, ovvero l'Agenzia governativa statunitense i cui compiti principali sono l'applicazione della legge antitrust civile, e la tutela dei consumatori), e una coalizione bipartisan di 10 procuratori generali statali americani hanno presentato una denuncia alla corte federale degli Stati Uniti contro i produttori di pesticidi Syngenta Crop Protection, e Corteva, Inc., per aver presumibilmente pagato i distributori affinché impedissero alla concorrenza di vendere i loro prodotti generici più economici agli agricoltori. Secondo la denuncia, informa una nota della FTC, le due aziende usavano erogare ai distributori il premio previsto dal loro "Programma fedeltà" solo nel caso cui questi avessero limitato i loro affari coi produttori concorrenti. Ostacolando in questo modo la libera concorrenza, cosa che avrebbe consentito agli accusati di gonfiare i prezzi e costringere gli agricoltori americani a spendere milioni di dollari in più per i loro prodotti. "La denuncia -riporta la nota- mira ad interrompere questo schema illegale di pagamento, al fine di sbloccare e ripristinare la libera concorrenza nei mercati colpiti".

Questo lo schema, secondo l'accusa: in sostanza gli sforzi delle due società erano soprattutto incentrati sull'"estensione illegale" della durata dei monopoli sui loro brevetti. Negli Usa quando un'azienda crea un nuovo pesticida, può brevettare quell'invenzione impedendo a chiunque altro di venderlo per 20 anni. Normalmente, allo scadere del brevetto, le versioni generiche del prodotto (un po' come avviene per i farmaci generici che acquistiamo in farmacia), entrano nel mercato per competere con la versione originale di marca. L'arrivo dei generici fa scendere i prezzi. Va da sé che non sarà più una sola azienda ad esercitare il monopolio sul prodotto, ma chi acquista avrà un'ampia possibilità di scelta fra più produttori e a prezzi più bassi.

"FTC ha fatto causa per impedire a Syngenta e Corteva di mantenere i loro monopoli attraverso tattiche dannose che hanno alzato i prezzi dei pesticidi destinati agli agricoltori", ha dichiarato Lina M. Khan, presidente dell'Agenzia governativa. “Foraggiando i distributori affinché bloccassero i produttori generici concorrenti, questi giganti hanno privato gli agricoltori di opzioni d'acquisto più economiche e innovative. La nostra causa, in collaborazione con una coalizione statale bipartisan, chiarisce che siamo uniti nella nostra lotta per impedire ai monopoli abusivi di schiacciare gli agricoltori americani".

Syngenta e Corteva sono due dei maggiori produttori di pesticidi che operano negli Stati Uniti. Syngenta, con sede in Svizzera, è filiale di una società statale cinese. Corteva, con sede a Indianapolis, è il successore delle attività agronomiche di DuPont e di Dow Chemical Company, che si sono fuse nel 2017.