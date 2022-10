Electrolux, cassa integrazione per gli stabilimenti italiani

Non finiscono i problemi in casa Electrolux. Il settore degli elettrodomestici è in caduta libera a l'azienda decide altra cassa integrazione negli stabilimenti di Susegana, Porcia e Solaro. A Susegana, in provincia di Treviso, dove si producono frigoriferi, è stato firmato l’accordo con i sindacati per 16 giorni di cassa integrazione, fino a fine anno. È stato definito il calendario di chiusure da ottobre a dicembre (ponte del 1° novembre), 12 dicembre e chiusura collettiva per il periodo natalizio (12, 27, 28 29 e 30 dicembre).

Anche se Susegana è lo stabilimento del gruppo che finora ha risentito meno della caduta della domanda di mercato e che somma 22 giorni in totale di cassa da inizio anno, il capitolo volumi registra comunque una flessione del 10% circa rispetto al budget: circa 80 mila pezzi in meno rispetto agli 860 mila ipotizzati.

In difficoltà anche lo stabilimento di Porcia in provincia di Pordenone dedicato alla produzione di lavabiancheria: stima di chiudere al di sotto dei 740 mila pezzi e questo ha costretto all’azienda di sommare altre due giornate di fermo produttivo, lunedì 3 e lunedì 10 ottobre, che si aggiungono a quelle già pianificate. Altri accordi sono stati raggiunti per le fabbriche di Solaro, a Milano, che produce lavastoviglie e quella dio Forlì (forni e piani cottura).

In complesso, il trend è tale da non consentire all’azienda di confermare i contratti a termine che andranno a scadenza (oltre 200 nei prossimi 5 mesi). E non sono rosee le prospettive nemmeno per il 2023: bisognerà tenere conto delle decisioni che Electrolux assumerà rispetto agli investimenti previsti sugli stabilimenti italiani e anche quelle sulla ristrutturazione sia in Europa che negli Stati Uniti. Entrambe le novità saranno illustrate alla fine di ottobre in occasione della pubblicazione dei risultati della trimestrale.