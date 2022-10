Commodity Agricole, appuntamento l'11 ottobre online

C'è grande attesa per la dodicesima edizione di Commodity Agricole, l’incontro online previsto per l'11 ottobre prossimo dalle 9:15 alle 17 e visibile in diretta sul sito www.commodityagricole.com previa registrazione. Durante l’evento si affronteranno le prospettive dei mercati delle commodity con un focus su dinamiche di mercato nel breve, medio e lungo termine, strategie di approvvigionamento e di vendita.

A distanza di 12 anni dalla prima edizione, l'evento annuale organizzato da Unione Italiana Food ed Areté-The Agri-food Intelligence Company, si conferma come l’evento centrale per l’intera filiera agrifood nazionale, nel dare agli operatori una chiave di lettura per comprendere ed anticipare i trend di mercato, in un contesto sempre più complesso e delicato.

Questa edizione assume un valore ancora più importante per l’esasperata imprevedibilità dei prezzi fra picchi storici, repentini crolli dei prezzi, ed il perseverare di fattori di tensione. Un esempio è l’olio di girasole, aumentato di oltre il 300% negli ultimi anni, e crollato di oltre il 60% negli ultimi 6 mesi.

Per i mercati agroindustriali, il 2022 è l’anno della tempesta perfetta, dopo che già nel 2021 i mercati erano stati caratterizzati da importanti fenomeni di volatilità. Le materie prime agrifood hanno fatto registrare forti tensioni e prezzi oltre i record storici, in un mix di ammanchi d’offerta, ripartenza dei consumi, problemi meteo, spirale inflazionistica, effetti spillover da altri mercati, su cui il conflitto militare in Ucraina non ha fatto altro che esasperare una situazione già al limite.

Rispetto ai minimi del 2020, i picchi di prezzo del 2022 sono stati vertiginosi, con aumenti superiori al +300% per olio di palma e girasole, del +200% per frumento tenero, del +180% per caffè e burro, del +150% per il latte intero, del +130% per lo zucchero in Italia.



Le analisi e previsioni che saranno presentate in occasione dell’evento mostrano come, in tanti casi, i rimbalzi di prezzo possano essere dietro l’angolo, nonostante i recenti cali: segno che le turbolenze di mercato in larga misura non sono ancora superate, e che i prezzi continueranno a muoversi in maniera volatile.

Non solo mercati agrifood: il 2022 si caratterizza per la trasversalità della crisi che riguarda tutte le commodity di interesse della filiera agrifood, a partire dall’energia, fino al packaging. Dalla produzione agricola alla grande distribuzione organizzata, non esiste anello della filiera che non si sia dovuto adattare a condizioni senza precedenti.

Molti di questi mercati hanno già fatto segnare importanti inversioni di tendenza: è il caso dell’olio di girasole il cui prezzo, dai picchi di marzo 2022 ad oggi, è calato di quasi il -60% in soli 6 mesi. Altri invece sono proprio ora in piena esplosione come l’olio di oliva, attualmente con un +20% di prezzo in meno di tre mesi.