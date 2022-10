Barilla cerca personale

Soto a chi tocca. Barilla è alla ricerca di nuove figure sia in Italia che all’estero. Sono tante le figure ricercate in questo momento destinate alle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Puglia. Nello specifico, in Lombardia sono richiesti plant engineer per la sede di Castiglione delle Stiviere. Per la sede di Parma sono ricercate le figure di Health & safety manager; Junior enterprise architect; Local key account manager; IT Solution designer and project lead; E-commerce junior key account; Mill production manager; Tax professional; IT/OT network & comunication professionale; Global employer branding lead & talent management professional.

Per chi è disposto ad andare a lavorare all'estero, Barilla offre circa 40 posti di lavoro in Canada, Germania, Emirati Arabi, Grecia, Croazia, Polonia, Norvegia, Francia, Svezia, Stati Uniti e Svizzera. Le ricerche spaziano dagli operai ai manager, dai tecnici agli ingegneri, fino ai ruoli amministrativi. Inoltre sono sempre ricercati giovani da inserire per degli stage formativi nei settori del manifacturing IT, della logistica, delle risorse umane e del marketing.

Ai candidati è richiesta la conoscenza della lingua locale, oltre le competenze per le mansioni per le quali ci si candida. L’azienda è alla costante ricerca anche di giovani da formare e inserire nel mondo del lavoro: per loro sono previsti percorsi di tirocinio e apprendistato al fine di un’inserimento nel gruppo: i settori sono quelli delle risorse umane; finanza e amministrazione; comunicazione e relazioni esterne; marketing; affari legali & compliance; ricerca sviluppo e qualità; supply chain; strategie e commercio e vendite.

Per lavorare con Barilla è necessario candidarsi online sulla piattaforma gestita dal gruppo: la sezione “Lavora con noi” è periodicamente aggiornata con nuove offerte di lavoro, da visionare per area di competenza o di lavoro.