Lunedì record per l'asta del pesce di Fiumicino

L'Asta del pesce di Fiumicino ha registrato il record assoluto: lunedì 3 ottobre, infatti, sono state scaricate 1.600 casse sul nastro pari a 5 tonnellate di pescato in un solo pomeriggio. Ciò che rende notevole questa cattura, è il fatto che sia arrivata dopo una settimana macchiata dall’imperversare del maltempo, che aveva reso difficili, e in parecchi casi annullato, le regolari operazioni di cattura e pesca nel tratto di mare in questione.

Rientro di tutto rispetto, dunque, per la flotta peschereccia di Fiumicino, la prima marineria nel Lazio per quantitativo di pescato e la seconda per numero di imbarcazioni dopo Anzio.

Si tratta, ribadiscono gli esperti, di un grande risultato per la struttura di via Carloforte confermando l'asta del pesce di Fiumicino punto di riferimento per il pescato fresco italiano. La pesca di lunedì scorso segna il record da quando è entrata in servizio l'Asta elettronica: tutto questo nonostante due grandi pescherecci non siano usciti in mare.

Un record ancora più importante solo a considerare che l’intero settore della pesca a livello nazionale non sta navigando in acque tranquille: basti pensare che la fine del blocco pesca per le imbarcazioni dell’Adriatico, avvenuta appena una settimana fa, è stata accolta come una boccata di ossigeno in un momento che purtroppo è contraddistinto soprattutto dalle difficoltà legate al caro carburante.