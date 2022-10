Immobiliare, la logistica traina il real estate

È la logistica a trainare il fatturato dei primi tre mesi del 2022 secondo dati del Team Research di Dils, l'ex Gva Redilco & Sigest, protagonista in Italia nel real estate, presente sul mercato da più di cinquant’anni. In complesso, da gennaio a marzo, sono stati realizzati 3 miliardi di Euro di investimenti nel settore immobiliare in Italia, in rialzo del 37% rispetto al terzo trimestre 2021: il dato si somma ai 6,4 miliardi di Euro del primo semestre e porta i primi nove mesi a quota 9,4 miliardi di Euro, quasi pareggiando il totale investito in tutto il 2021.

La logistica, come dicevamo, continua a trainare il mercato con oltre 720 milioni di Euro nel terzo trimestre, per un totale di 2,6 miliardi di Euro nei primi nove mesi dell’anno, che pesano per il 27% sul totale investito in Italia. Il dato, in crescita di circa due volte rispetto allo stesso periodo del 2021, rappresenta un record assoluto per i primi nove mesi dell’anno.

Anche dal punto di vista del take-up logistico prosegue un periodo di grande dinamismo: con un assorbimento pari a circa 1,95 milioni di mq, i primi nove mesi del 2022 segnano una crescita del 13% rispetto allo stesso periodo del 2021. L’attenzione dei tenant è particolarmente rivolta verso le regioni con il maggior potenziale per il settore, quali Lombardia ed Emilia-Romagna.

L’elevata domanda e l’incremento dei costi di costruzione alimentano un generale trend di al rialzo dei canoni di locazione: sono rivisti al rialzo i prime rent di Milano (60 Euro al mq l'anno), Roma (60 Euro al mq l'anno), Piacenza (51 Euro al mq l'anno) e Verona (49 Euro al mq l'anno).

Anche l’hospitality si mostra in constante ripresa attraendo oltre 300 milioni di euro nel terzo trimestre totalizzando 1,27 miliardi di Euro nei nove mesi, pari al 13% sul totale investito in Italia e oltre il doppio se comparato ai valori dello stesso periodo del 2021. Roma continua a essere nel mirino degli investitori che nel corso dei primi nove mesi del 2022 hanno investito circa 280 milioni di Euro, puntando asset centrali e di elevato standing destinati a far parte di grandi catene internazionali.

“Dei 3,4 miliardi di Euro transati nel settore uffici dall’inizio dell’anno quasi la metà riguarda operazioni concluse nel terzo trimestre -spiega Giuseppe Amitrano, ceo di Dils-. Il segmento direzionale è quello nel quale Dils ha identificato le opportunità più interessanti per il 2022: consideratele nostre attese per l’ultimo trimestre, il 2022 sarà un anno positivo per il settore immobiliare in Italia per il comparto commerciale, che supererà i 10 miliardi di Euro di investimenti".

“Ci sarà un rimbalzo del mercato immobiliare -aggiunge Amitrano- determinato prima dagli investitori, interessati all’acquisizione di edifici sostenibili, e in seguito dalla nuova domanda degli utilizzatori finali. Già ora, gli operatori professionali investono solo in immobili sostenibili e a impatto zero e, per i nuovi edifici, gli investitori sono disposti a riconoscere un premio sul valore fino al 20-30%. L’effetto rebound sarà inoltre sostenuto da un quadro normativo che a sua volta indurrà a una transizione ecologica”.