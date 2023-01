Coripet, 860 compattatori per il riciclo

Arrivano 860 nuovi eco-compattatori in tutta Italia per il riciclo a uso alimentare di bottiglie pet “bottle to bottle”. È questo l’obiettivo del finanziamento da 22 milioni di Euro erogato in favore di Coripet, il consorzio senza fini di lucro di produttori, converter e riciclatori di bottiglie in pet. Il finanziamento è stato concesso da Crédit Agricole Italia, intervenuta in qualità di arranger, capofila e banca agente, insieme a Banca Monte dei Paschi di Siena e UniCredit, e sostenuto all’80% dalla Garanzia Green Sace: il beneficiario, ossia il consorzio Coripet annovera 56 consorziati, rappresenta circa il 51,4% del comparto delle acque minerali, soft drink e latte, olio e succhi di frutta in Italia.

La liquidità ottenuta dal consorzio con sede a Milano verrà utilizzata per acquistare e installare 860 eco-compattatori su tutto il territorio nazionale, al fine di raggiungere gli obiettivi inseriti nella direttiva Ue Sup, Single use plastic. Emanata nel 2019 stabilisce che, entro il 2025, dovrà essere raccolto il 77% di bottiglie immesse a consumo, percentuale che salirà al 90% nel 2029: inoltre, a partire dal 2025 le bottiglie dovranno contenere almeno il 25% di R-Pet, per arrivare al 30% nel 2030.

“Preservare l’ambiente attraverso il riutilizzo del pet grazie alla responsabilità individuale, che in tal modo diventa protagonista e parte attiva della nostra mission -spiega Corrado Dentis, presidente Coripet-. Questi sono i principi ispiratori connessi all’installazione degli eco compattatori, il cui successo è testimoniato dalla eccezionale adesione dei cittadini”.

La mission di Coripet è proprio quella di incrementare la raccolta e il riciclo delle bottiglie in pet grazie ai macchinari eco-compattatori, un’innovativa modalità di raccolta selettiva attraverso la quale i singoli cittadini possono partecipare in maniera attiva al modello bottle-to-bottle, consegnando su tutto il territorio nazionale le bottiglie in pet a uso alimentare. Si incentiveranno, così, l’aumento dei livelli di raccolta e riciclo delle bottiglie di plastica e la creazione di una filiera italiana del bottle-to-bottle per la produzione di Pet idoneo al diretto contatto alimentare.

Un progetto che, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientra a pieno titolo negli obiettivi del Green New Deal. In quest'ottica, Sace risulta partner di riferimento all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo le garanzie per i progetti green: un nuovo mandato che rende Sace istituzione privilegiata con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 165 miliardi di Euro.

“Siamo orgogliosi di essere nuovamente al fianco di Coripet, realtà senza fini di lucro con una mission dedicata alla tutela dell’ambiente -sottolineato Mario Bruni, responsabile Mid corporate di Sace-. Con questa grande contribuiremo in modo concreto a un’economia più verde, più efficiente e più competitiva sostenendo l’installazione di nuovi eco-compattatori su tutto il territorio nazionale”.

“L’attenzione alle tematiche sostenibili è un pilastro fondamentale del nostro piano strategico -aggiunge Marco Perocchi, responsabile direzione Banca d’impresa di Crédit Agricole Italia-. Con questa operazione confermiamo non solo la vicinanza alle esigenze dei territori sui cui operiamo ma anche il sostegno concreto a progetti che agevolano la transizione ecologica, attraverso realtà come Coripet, esempio virtuoso di economia circolare”.