Msc Crociere aumenta l'appeal con food & beverage di qualità

Msc Crociere ha aperto le vendite per la Msc World Cruise 2024 con il nuovo itinerario a bordo di Msc Poesia, la nuova ammiraglia che verrà battezzata a Doha il prossimo 23 novembre. Per aumentare l'appeal del viaggio a bordo arriva il nuovo ristorante di Niklas Ekstedt e la birra Baladin, di Teo Musso.

La motonave è in partenza il 5 gennaio 2024, con imbarchi a Civitavecchia e Genova, diretta verso 52 destinazioni in 31 Paesi diversi, con approdo in alcune delle più belle città del Mar Mediterraneo. Dal Mediterraneo la nave farà rotta verso il Mar Rosso attraverso il Canale di Suez, l'Africa, il Sud America, i Caraibi, gli Stati Uniti e il Canada, prima di tornare in Europa passando per la Groenlandia e l'Islanda, ma anche l'esplorazione dell'Amazzonia brasiliana lungo il Rio delle Amazzoni.

A bordo lo chef Niklas Ekstedt guiderà il nuovo ristorante di specialità Chef's Garden Kitchen che proporrà un menu innovativo ricco di ingredienti freschi e naturali "dalla fattoria all'oceano". Con lui il mastro birraio Teo Musso, fondatore di Birra Baladin, ha collaborato con Msc Crociere per creare un'esclusiva gamma di birre artigianali.

A bordo della Wordl Europa Musso lancia il primo birrificio Oceanic Craft Brewery: Baldin, in sostanza produrrà e servirà la gamma di inedite birre "oceaniche" prodotte con acqua di mare desalinizzata, offrendo una pils, una bitter e una birra di frumento, da gustare insieme ai classici snack da pub. Musso e i suoi, hanno creato una gamma personalizzata di birre artigianali firmate Msc le quali saranno prodotte in mare nel microbirrificio a grandezza naturale che si trova all’interno nave.

"Iniziamo il 13 novembre in Qatar in occasione dell'inizio dei mondiali di calcio -spiega a Efanews Teo Musso-. La nave sosterà in Qatar per tutta la durarta dei mondiali a fare da hotel sul mare per gli ospiti e noi abbiamo approntato la produzione e il pub per accogliere i clienti".

"Lavoriamo a questo progetto da oltre un anno -sottolinea Musso-. In pratica, il nostro birrificio Baladin si trasferisce a bordo: come una cucina a vista, produrremo le birre direttamente davanti ai clienti. Abbiamo studiato attentamente i tre tipi di birra che presentiamo, reinterpretati a modo nostro con l'acqua di mare e una leggera traccia di sali. Questa è la prima delle quattro navi su sui porteremo il birrificio a bordo, sempre in collaborazione con Msc".

Il nuovo ristorante di Ekstedt, invece, sarà caratterizzato dal primo giardino idroponico in mare e gli ospiti potranno vivere un'esperienza unica e coinvolgente con lo chef che realizzerà le straordinarie creazioni di Ekstedt in una cucina a vista sullo sfondo di un panorama sul mare.

Lo Chef's Garden Kitchen promette sapori freschi e stagionali, prendendo spunto dalla natura: i piatti forti del menu includono ceviche di capesante, cavolo rapa marinato, abete rosso, mirtilli rossi, pompelmo o, come piatto principale, coda di scampo scottata, carote, finger lime, brodo infuso, completato da un dessert di meringa, olivello spinoso, cioccolato bianco, verbena.

Il pub Masters of the Sea è da tempo per i passeggeri di Msc Crociere uno dei luoghi preferiti dove fare un pasto veloce e deliziarsi con l'ampia lista di birre: per la compagnia di navigazione era essenziale scegliere un partner che comprendesse le complessità della produzione di birra in condizioni sfidanti, ma anche la visione e la filosofia del marchio. Ecco il perché di Birra Baladin, birrificio artigianale e agricolo italiano, caratterizzato da proprie miscele di sapori, innovazioni creative e una storia ricca di belle tradizioni.

Il fondatore e mastro birraio Teo Musso è la forza visionaria dietro il marchio, considerato il padre del movimento della birra artigianale italiana e un’influente figura del settore a livello internazionale. Ha introdotto un nuovo concetto nel settore della birra, suggerendo ai ristoranti di utilizzare la birra come abbinamento al cibo. Sostiene la filiera agricola italiana per certificare la produzione di vere birre artigianali made in Italy: le sue birre hanno avuto grande successo sin dalla loro nascita negli anni '90 e sono ancora prodotte poco distante dalla città natale di Musso, ossia Piozzo, in provincia di Cuneo, in Piemonte.