Renzo Rosso compra il 40% di Cantine Benanti

Renzo Rosso aumenta il suo interesse per i vini e investe in quelli dell'Etna. La sua Red Circle Investments, che fa capo a Otb, holding da 1,5 miliardi di Euro di fatturato e che detiene marchi della moda come Diesel, Maison Margiela, Marni, Jill Sander, ha rilevato il 40% della storica cantina della Doc Etna Benanti Viticoltori, in uno dei territori considerati tra i migliori al mondo per la produzione di vini di qualità. Rosso entra in Benanti con un investimento da 7,5 milioni di Euro: si accaparra una partecipazione significativa ma ancora di minoranza, ma ha la prospettiva di salire. L'azienda fondata dal Giuseppe Benanti nel 1988, oggi condotta dai figli del fondatore, Antonio e Salvino, produce circa 250 mila bottiglie da viticoltura biologica e rappresenta l'unica cantina presente su tutti e quattro i versanti della Doc Etna.

"Questo ci è sembrato il momento ideale per aprire a nuovi investimenti per dare nuovo impulso alla nostra crescita attraverso la realizzazione di progetti già in cantiere", spiega Salvino Benanti in un'intervista a IlSole24Ore. "Sono onorato di poter lavorare con la famiglia Benanti che reputo best in class dell'area, e soprattutto con due giovani appassionati e moderni come Antonio e Salvino -aggiunge Rosso-. Forti del contributo portato nei mesi passati in Masi, i cui risultati sono indiscutibili, porteremo i nostri valori e le nostre competenze anche in un'azienda gioiello come Benanti, in questa regione, la Sicilia, che amo da sempre".

Quello del vino non è un settore nuovo per Mr. Diesel: l'imprenditore veneto è presente, infatti, da quasi trent’anni con Diesel Farm, azienda vinicola sulle colline di Marostica. Nel 2021 Red Circle Investments ha anche acquisito una partecipazione rilevante in Masi agricola, leader dell'Amarone della Valpolicella (Mr Diesel sale in Masi Agricola).

"Sono entrato nel mondo del vino da amatore, ma negli anni ho sviluppato conoscenze e competenze che, unite alla mia esperienza imprenditoriale, hanno dato forma alla mia visione di questo settore -spiega Rosso-. Mi piace pensare a una cantina come a un atelier in cui vengono usate tradizioni millenarie assieme alle tecnologie più avanzate per creare prodotti unici, a volte perfino customizzati".