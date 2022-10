Fisia, tre impianti da 144 milioni di dollari per l'acqua

Fisia Italimpianti, parte del Gruppo Webuild, ha vinto un nuovo contratto da 144 milioni di dollari pari a circa 146 milioni di Euro per la realizzazione di tre impianti per il trattamento delle acque per l’industria della cellulosa in Paraguay. L’avvio dei lavori è previsto nel primo semestre 2023 e andrà a rafforzare la posizione nel settore acqua di Webuild, già al primo posto nella classifica dei più grandi contractor internazionali nel segmento Water stilata per il 2022 dall'autorevole rivista di settore americana Ene.

Commissionati da Paracel, gli impianti saranno parte integrante di una fabbrica di cellulosa sul Rio Paraguay, nei pressi della città di Concepción. Il contratto, al 100% di Fisia, prevede la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di fiume per la fabbrica, con una capacità di trattamento di 7.000 metri cubi d’acqua all’ora. A questo si aggiunge un impianto in grado di produrre 1.350 metri cubi all’ora di acqua demineralizzata per l’alimentazione delle caldaie e un impianto per il trattamento biologico delle acque reflue in uscita, con una capacità di trattamento di 6.600 metri cubi d’acqua all’ora

La società, già tra i leader globali nella realizzazione di impianti per il trattamento delle acque e dissalatori, potrà così diversificare ulteriormente il suo portafoglio di attività, rafforzando il suo ruolo nel settore dei progetti a forte valenza di sostenibilità ambientale. Fisia Italimpianti è nota infatti su scala globale per averne realizzati numerosi per il trattamento delle acquee ai fini della dissalazione, che già oggi servono quotidianamente 20 milioni di persone in tutto il mondo, in particolare nel Middle East.

In Sud America, con Webuild sta realizzando il progetto Riachuelo in Argentina, per la costruzione di un tunnel idraulico e un impianto di trattamento delle acque reflue nella città di Buenos Aires. In Italia si sta impegnando da tempo con una serie di progetti per la costruzione di desalinizzatori che producono acqua potabile dall’acqua del mare (vedi notizia Webuild progetta un impianto di desalinizzazione in Italia), in modo da contribuire a risolvere il problema della siccità