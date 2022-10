Nestlé rileva da Starbucks Seattle's Best Coffee

Nestlé intende comprare Starbucks Seattle's Best Coffee rafforzando così Global Coffee Alliance in Nord America. L'annuncio è stato dato da Starbucks e Nestlé. Le due aziende sottolineano che la transazione rientra nell'obiettivo di Nestlé di promuovere una crescita redditizia e sostenuta nella categoria del caffè. L'obiettivo primario, dicevamo, è rafforzare la Global Coffee Alliance consentendo a entrambe le aziende di concentrarsi sui propri punti di forza. Lo shopping rafforza soprattutto il portafoglio di Nestlé in Nord America, espandendo ulteriormente la posizione dell'azienda nella categoria.

Le due società hanno deciso di mantenere riservati i termini dell'operazione, ma le previsioni sono per una conclusione della transazione entro la fine del 2022, subordinatamente alle rispettive approvazioni del consiglio di amministrazione e alle consuete approvazioni normative. Attraverso la Global Coffee Alliance, Nestlé e Starbucks continueranno a collaborare per sviluppare nuovi prodotti innovativi e strategie di mercato.

La linea di caffè di Seattle's Best Coffee, composta da caffè in grani interi, tostati e macinati e da cialde K-Cup, è disponibile in una varietà di tostature e profili di gusto sia nei canali di ristorazione che in quelli di vendita al dettaglio. Oltre ai caffè confezionati Starbucks distribuiti da Nestlé nell'ambito della Global Coffee Alliance, Seattle's Best Coffee si aggiunge alla rosa di marchi di caffè amati da Nestlé negli Stati Uniti: Nescafé, Nespresso e Blue Bottle. "Continuiamo ad approfondire la nostra partnership con Nestlé per offrire il meglio dell'esperienza Starbucks ai nostri clienti in canali diversi dai nostri negozi al dettaglio -spiega Michael Conway, presidente del gruppo Starbucks international and channel development-. Siamo certi che Nestlé continuerà a far crescere il marchio Seattle's Best Coffee mentre ci concentriamo sulla nostra strategia di elevare l'esperienza del caffè premium per i consumatori attraverso il marchio Starbucks".

Da quando hanno formato la Global Coffee Alliance nel 2018, Nestlé e Starbucks hanno portato una vasta gamma di prodotti di caffè premium in nuovi mercati: tra questi caffè in grani interi, caffè tostato e macinato, ma anche le capsule Starbucks per i sistemi proprietari Nespresso e Nescafé Dolce Gusto.

Oggi, nell'ambito dell'alleanza, Nestlé distribuisce i prodotti di consumo e le bevande per la ristorazione di Starbucks in oltre 80 mercati al di fuori dei punti vendita del marchio di Seattle: nel 2021, il fatturato complessivo dei prodotti Starbucks distribuiti da Nestlé ha raggiunto 3,1 miliardi di franchi svizzeri, pari a oltre 3,15 miliardi di Euro.

"La nostra partnership con Starbucks ha confermato la posizione di leadership di Nestlé nel dinamico e crescente mercato globale del caffè -sottolinea David Rennie, head of Nestlé Coffee Brands-. Con il noto marchio Seattle's Best Coffee, continueremo a costruire la nostra leadership nel settore del caffè offrendo ai consumatori una maggiore scelta per il loro caffè quotidiano".