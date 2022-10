Lievità (pizzeria gourmet) apre il sesto locale a Milano

Augusto Contract il general contractor di Jesi annuncia con orgoglio il nuovo ristorante del brand Lievità, ospitato in una delle più antiche e belle piazze di Milano, Piazza Vetra. È la sesta apertura nel capoluogo lombardo per il marchio della pizza gourmet, che anche per questa location si è affidato ad Augusto Contract, il primo foodservice general contractor italiano. Questa realizzazione, che segue quella via Settala, e tre restyling effettuati nei locali di Via Ravizza, Via Sottocorno e Via Piero Della Francesca, sancisce la solida collaborazione tra i due brand.

Lievità Pizzeria Gourmet, ormai un must per gli estimatori della pizza, unisce la qualità della materia prima ad abbinamenti sempre nuovi e creativi. Una ricerca continua dell’eccellenza che ha portato il marchio a diventare la prima catena di pizzerie sostenibili in Italia.

Per il punto vendita di Piazza Vetra, Augusto Contract è stato general contractor, occupandosi della completa realizzazione del locale: è proprio la proposta realizzativa che caratterizza e distingue nel settore il brand Augusto. L’esperienza specifica maturata negli anni dai suoi collaboratori, con la realizzazione di locali retail in più settori economici, ha permesso di qualificare l’azienda partner di fiducia di tutti gli imprenditori del food&beverage nella crescita ed espansione nazionale e internazionale.

“Siamo onorati di aver collaborato ancora una volta con un importante brand come Lievità” spiega il CEO di Augusto Contract Giacomo Racugno. “Lievità non è solo sinonimo di qualità di prodotto, ma di un’eccellenza che si esprime a 360°, e non possiamo che essere orgogliosi di venire scelti da chi sa guardare al futuro con innovazione e sensibilità”.

“La fiducia dei nostri clienti è la testimonianza della qualità del nostro lavoro che ci ha portati, in otto anni, a una crescita significativa che ha saputo reggere l’impatto di una pandemia mondiale e che guarda al futuro con ottimismo”, conclude Racugno.